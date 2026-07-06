ENG vs AUS Final: हार के बाद इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने बयां किया दर्द, ऑस्ट्रेलिया की जमकर की तारीफ

ENG vs AUS Final, England Captain Nat Sciver Brunt statement: लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेले गए विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 7 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी। रविवार को मेजबान इंग्लैंड के पास खिताब जीतने का सुनहरा मौका था, लेकिन मजबूत ऑस्ट्रेलियाई टीम ने उनका यह सपना तोड़ दिया। इस करारी हार के बाद इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने माना कि ज्यादा अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने उन्हें मैच में पछाड़ दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इस हार के बावजूद इंग्लैंड की टीम के पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ है।