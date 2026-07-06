इंग्लैंड ने की 3 गलतियां, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने छीन लिया Women’s T20 World Cup 2026 का खिताब

इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर ने रन जरूर बनाए लेकिन रनगति नहीं बढ़ा सकी। जिसका फायदा ऑस्ट्रेलिया ने उठाया। जब इंग्लैंड 150 रन के लक्ष्य का बचाव करने उतरा तो उसकी शुरुआत अच्छी रही और उसने शुरुआती विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को झटका दिया। लेकिन इसके बाद इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाने में नाकाम रहा। बेथ मूनी के 64 रन और फोबे लिचफील्ड के 48 रन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया जीत की दहलीज तक पहुंच गया और आखिरकार 17.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर सातवीं बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया।