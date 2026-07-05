Women’s T20 World Cup 2026: इंग्लैंड को 7 विकेट से रौंदकर ऑस्ट्रेलिया ने सातवीं बार जीता खिताब, बेथ मूनी का तूफानी अर्धशतक

इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया ने साल 2010, 2012, 2014, 2018, 2020 और 2023 में ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया था, जबकि इंग्लैंड की टीम साल 2009 में इकलौती बार चैंपियन बनी थी। लंदन में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड ने 4 विकेट गंवाकर 150 रन बनाए। इस टीम ने महज 7 के स्कोर पर एम जोन्स (6) का विकेट गंवा दिया था। यहां से कप्तान नेट साइवर-ब्रंट ने डैनी वायट-हॉज (8) के साथ दूसरे विकेट के लिए 25 रन जुटाए, जबकि एलिस कैप्सी (23) के साथ तीसरे विकेट के लिए 25 रन की साझेदारी की।