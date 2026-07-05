Vaibhav Suryavanshi के डेब्यू के लिए Sanju Samson ड्रॉप किया! संजय मांजरेकर ने सिलेक्शन पर उठाए सवाल

Sanjay Manjrekar on Vaibhav Suryavanshi Debut and Sanju Samson Drop: भारतीय क्रिकेट टीम मैनेजमेंट के एक फैसले ने पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर को हैरान कर दिया है। शनिवार को भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका मिला। कई लोग वैभव को भारत का अगला सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली मान रहे हैं। लेकिन, उन्हें टीम में जगह देने के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' रहे संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया।