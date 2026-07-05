Vaibhav Suryavanshi के डेब्यू के लिए Sanju Samson ड्रॉप किया! संजय मांजरेकर ने सिलेक्शन पर उठाए सवाल

संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी (Photo - IANS)
Sanjay Manjrekar on Vaibhav Suryavanshi Debut and Sanju Samson Drop: भारतीय क्रिकेट टीम मैनेजमेंट के एक फैसले ने पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर को हैरान कर दिया है। शनिवार को भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका मिला। कई लोग वैभव को भारत का अगला सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली मान रहे हैं। लेकिन, उन्हें टीम में जगह देने के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' रहे संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया।
इस फैसले पर पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर तीखी प्रतिक्रिया दी। मांजरेकर ने लिखा, 'वैभव को भारतीय जर्सी में देखना अच्छा लगा, लेकिन संजू सैमसन का क्या? उन्हें ड्रॉप कर दिया? क्या मजाक है! मुझे लगता है कि वह चोटिल हैं। उम्मीद है कि यह सिर्फ एक इंजरी हो, वरना यह अब तक का सबसे अजीबोगरीब सिलेक्शन है। अगर वैभव को खिलाना ही था, तो संजू आराम से नंबर 3 पर खेल सकते थे।'
वैसे, संजू सैमसन का हालिया फॉर्म काफी खराब रहा है। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज और फिर इंग्लैंड के खिलाफ भी उनका बल्ला नहीं चला था। इसी वजह से टीम मैनेजमेंट ने वैभव सूर्यवंशी पर भरोसा जताया। अपने पहले मैच में वैभव बड़ी पारी नहीं खेल पाए और सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने जोफ्रा आर्चर जैसे तेज गेंदबाज के खिलाफ शानदार छक्के लगाकर अपनी प्रतिभा की झलक जरूर दिखाई।
वैभव सूर्यवंशी के इस ऐतिहासिक डेब्यू मैच में सबका ध्यान उन्हीं पर था। उन्होंने क्रीज पर आते ही जोफ्रा आर्चर और जोश टंग जैसे खतरनाक गेंदबाजों की गेंद पर शानदार छक्के लगाए, लेकिन वह सिर्फ 14 रन बनाकर स्टंप आउट हो गए। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सामने एक अच्छा लक्ष्य रखा था।
जवाब में, अर्शदीप सिंह ने शुरुआत में ही इंग्लैंड के दो बड़े विकेट चटका दिए थे। लेकिन इसके बाद इंग्लैंड के 22 साल के युवा खिलाड़ी जैकब बेथेल ने तूफानी पारी खेलकर मैच का पासा पलट दिया और भारतीय स्पिनर रवि बिश्नोई के ओवरों में जमकर रन बटोरे। आखिरी ओवरों में जसप्रीत बुमराह की कमी टीम इंडिया को खली और भारत यह मैच हार गया।
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