Abhishek Sharma ने 15 साल के Vaibhav Suryavanshi से मांगी सलाह, पूछा- ‘सामने शॉट मारूं या पीछे?’, मिला मजेदार जवाब

बैटिंग के दौरान सीनियर खिलाड़ी अभिषेक शर्मा अपने जूनियर पार्टनर वैभव से सलाह मांगते हुए (Photo - X)
Vaibhav Suryavanshi Abhishek Sharma Viral Video: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में एक बेहद दिलचस्प नजारा देखने को मिला। इस मुकाबले में 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। वह भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। मैच में उन्हें अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने का मौका मिला और दोनों ने पहले विकेट के लिए 50 रनों की तूफानी पार्टनरशिप की। इस मैच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि बैटिंग के दौरान सीनियर खिलाड़ी अभिषेक शर्मा अपने जूनियर पार्टनर वैभव से सलाह मांग रहे हैं।
मैच के दौरान जब ओवर खत्म हुआ, तो अभिषेक शर्मा ने डेब्यूटेंट वैभव से पूछा कि अगली बॉल पर उन्हें सामने की तरफ शॉट मारना चाहिए या पीछे की तरफ? इस पर 15 साल के वैभव ने बहुत ही परिपक्वता (मैच्योरिटी) से जवाब दिया। उन्होंने अभिषेक से कहा कि आप खुद देख लो, इस पिच पर डबल बाउंस है। वैभव ने यह भी बताया कि उन्होंने जिस गेंद का सामना किया, उसकी रफ्तार ज्यादा नहीं थी और बाउंस भी कम था। यह वैभव का पहला ही मैच था, लेकिन सीनियर खिलाड़ी का उनसे इस तरह मशवरा करना दिखाता है कि टीम को उनकी समझ पर पूरा भरोसा है।
ओपनिंग करने उतरी इस जोड़ी ने टीम इंडिया को बेहद आक्रामक शुरुआत दी। वैभव सूर्यवंशी ने 10 गेंदों का सामना किया और 2 छक्कों की मदद से 14 रन बनाए। उन्हें विल जैक्स ने स्टंप आउट किया। दूसरी ओर, अभिषेक शर्मा ने 24 गेंदों में 8 चौके और 1 छक्का जड़कर 43 रनों की तेज पारी खेली। अभिषेक को सैम करन की गेंद पर टॉम बैंटन ने कैच आउट किया।
भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 190 रनों का स्कोर खड़ा किया। इस पारी में टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक (50 या 50+ रन) नहीं लगा पाया। विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन सबसे ज्यादा 49 रन बनाकर आउट हुए और महज 1 रन से अपनी फिफ्टी चूक गए। वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर ने 22 गेंदों पर 37 रनों का योगदान दिया। इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी में सैम करन सबसे सफल रहे, जिन्होंने 3 विकेट चटकाए।
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