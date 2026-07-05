Abhishek Sharma ने 15 साल के Vaibhav Suryavanshi से मांगी सलाह, पूछा- ‘सामने शॉट मारूं या पीछे?’, मिला मजेदार जवाब

Vaibhav Suryavanshi Abhishek Sharma Viral Video: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में एक बेहद दिलचस्प नजारा देखने को मिला। इस मुकाबले में 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। वह भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। मैच में उन्हें अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने का मौका मिला और दोनों ने पहले विकेट के लिए 50 रनों की तूफानी पार्टनरशिप की। इस मैच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि बैटिंग के दौरान सीनियर खिलाड़ी अभिषेक शर्मा अपने जूनियर पार्टनर वैभव से सलाह मांग रहे हैं।