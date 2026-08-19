WTC Points Table: श्रीलंका से जीत के बाद भारत की स्थिति सुधरी; बदला फाइनल में पहुंचने का समीकरण, देखें WTC पॉइंट्स टेबल

न्यूज़ीलैंड में दो टेस्ट मैच खेलने से पहले भारत को इस सीरीज़ में एक और टेस्ट खेलना है। उनका यह साइकल अगले साल ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ घरेलू मैदान पर होने वाली पांच मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफ़ी सीरीज़ के साथ पूरा होगा। गॉल टेस्ट के बाद भारत के इस विश्व टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में अब आठ मुकाबले बाकी हैं। भारत को ये सभी मुकाबले बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि टीम पहले ही चार मैच गंवा चुकी है। भारत को अगर फाइनल में जगह बनानी है तो बचे हुए कम से कम सात या छह मुक़ाबले जीतने होंगे।