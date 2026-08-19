IND vs SL: यशस्वी जायसवाल की चाल में फंसे निरोशन डिकवेला, अगली गेंद पर गंवाया विकेट, जानें पूरा मामला

डिकवेला ने सोनल के साथ पहली पारी में 146 रन की पार्टनरशिप की थी। आउट होने के बाद जब वह क्रीज पर आए तो लगा कि एक बार फिर से वह टीम इंडिया की जीत में रोड़ा बन जाएंगे, लेकिन इस दौरान यशस्वी जायसवाल की एक चाल काम कर गई और वह दूसरी पारी में सिर्फ 10 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर ऋषभ पंत को कैच देकर पवेलियन लौट गए। डिकवेला जब स्ट्राइक पर मौजूद थे, तब यशस्वी जायसवाल ने उन्हें कुछ कहकर उकसाया। उसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच कुछ देर तक बहस हुई। अगली ही गेंद पर डिकवेला ने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर अपना विकेट गंवा दिया और इस तरह प्रसिद्ध कृष्णा के विकेट में जायसवाल का अहम योगदान हो गया।