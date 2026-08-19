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IND vs SL: यशस्वी जायसवाल की चाल में फंसे निरोशन डिकवेला, अगली गेंद पर गंवाया विकेट, जानें पूरा मामला

IND vs SL 1st Test Day 5 Update: गॉल टेस्ट के आखिरी दिन यशस्वी जायसवाल और निरोशन डिकवेला के बीच बहस देखने को मिली। उसकी अगली ही गेंद पर श्रीलंकाई बल्लेबाज प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट गए।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Aug 19, 2026

team india wicket celebration of Niroshan Dickwella

डिकवेला के विकेट का जश्न मनाते हुए भारतीय खिलाड़ी (फोटो- IANS)

Yashasvi Jaiswal-Niroshan Dickwella Viral Video: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला गॉल में खेला जा रहा है, जहां आखिरी दिन श्रीलंका की टीम लंच ब्रेक तक जीत से 197 रन दूर है। इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ चार विकेट की दरकार है। शुभमन गिल एंड कंपनी जीत के करीब नजर आ रही है। टीम इंडिया को जीत के करीब लाने में गेंदबाजों के अलावा पांचवें दिन यशस्वी जायसवाल ने भी अहम योगदान दिया और निरोशन डिकवेला को आउट करने में अहम भूमिका निभाई।

पहली पारी में खेली थी शानदार पारी

चौथे दिन श्रीलंका ने सिर्फ 47 रन पर अपने चार विकेट गंवा दिए थे, लेकिन उसके बाद सोनल डिनूशा और कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने शानदार साझेदारी की और 95 रन जोड़े। डी सिल्वा को रवींद्र जडेजा ने आउट कर बड़ी सफलता दिलाई और उसके बाद से निरोशन डिकवेला क्रीज पर आए, जिन्होंने पहली पारी में 80 रन की पारी खेली थी और श्रीलंका की टीम को तब संभाला था, जब उसने सिर्फ 90 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे।

डिकवेला ने सोनल के साथ पहली पारी में 146 रन की पार्टनरशिप की थी। आउट होने के बाद जब वह क्रीज पर आए तो लगा कि एक बार फिर से वह टीम इंडिया की जीत में रोड़ा बन जाएंगे, लेकिन इस दौरान यशस्वी जायसवाल की एक चाल काम कर गई और वह दूसरी पारी में सिर्फ 10 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर ऋषभ पंत को कैच देकर पवेलियन लौट गए। डिकवेला जब स्ट्राइक पर मौजूद थे, तब यशस्वी जायसवाल ने उन्हें कुछ कहकर उकसाया। उसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच कुछ देर तक बहस हुई। अगली ही गेंद पर डिकवेला ने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर अपना विकेट गंवा दिया और इस तरह प्रसिद्ध कृष्णा के विकेट में जायसवाल का अहम योगदान हो गया।

जीत के करीब टीम इंडिया

लंच तक श्रीलंका ने 175 रन बना लिए थे और उसके छह बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। केशरा नुवांथा 8 रन बनाकर सोनल का साथ दे रहे हैं, जो अब तक 65 रन बना चुके हैं, जिसमें उन्होंने 6 चौके और एक छक्का लगाया है। टीम इंडिया ने पहली पारी में 462 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। जवाब में श्रीलंका की टीम 284 रन पर ढेर हो गई थी। दूसरी पारी में भारतीय टीम 193 रन बना पाई थी।

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Updated on:

19 Aug 2026 02:32 pm

Published on:

19 Aug 2026 12:59 pm

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