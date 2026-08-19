IND vs SL: गॉल टेस्ट में अगर टीम इंडिया को नहीं मिली जीत, तो रवींद्र जड़ेजा बन जाएंगे सबसे बड़े विलेन

अगर टीम इंडिया यह मैच नहीं जीत पाती है, तो इसके सबसे बड़े गुनहगार रवींद्र जडेजा होंगे। आपको बता दें कि रवींद्र जडेजा ने पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा नो-बॉल डाली हैं। उनका यह रिकॉर्ड अब टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। साल 2021 से लेकर अब तक जडेजा ने टेस्ट मैचों में 84 नो-बॉल फेंकी हैं। इस दौरान किसी भी स्पिनर ने उनकी आधी नो-बॉल भी नहीं फेंकी है। पाकिस्तान के नोमान अली इस मामले में दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 40 नो-बॉल फेंकी हैं, जबकि श्रीलंका के लसिथ एम्बुलदेनिया ने 33 नो-बॉल फेंकी हैं।