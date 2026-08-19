ENG vs PAK: जो रूट के सामने टेस्ट इतिहास बदलने का मौका, पाकिस्तान के खिलाफ निशाने पर रिकी पोंटिंग का ‘महारिकॉर्ड’

Most Runs in Home Test Cricket: इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच आज से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी। तीन मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला लीड्स में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले में पहली पारी में ही जो रूट के पास टेस्ट क्रिकेट के इतिहास को बदलने का मौका होगा। रूट ने अब तक घरेलू टेस्ट सीरीज की 87 पारियों में 7500 रन बनाए हैं और वह सिर्फ रिकी पोंटिंग से पीछे हैं, जिन्होंने 92 टेस्ट मैचों में 7578 रन बनाए हैं। अगर पाकिस्तान के खिलाफ पहली पारी में रूट 79 रन बना लेते हैं, तो वह टेस्ट इतिहास में अपने घर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे।