IND vs SL: गॉल टेस्ट में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, राजस्थान के मानव सुथार ने चटकाए 10 विकेट

IND vs SL 1st Test Highlights: गॉल टेस्ट में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 165 रन से हराकर दो टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। टीम इंडिया ने इस मुकाबले में पहली पारी में 462 रन बनाए थे, जिसके जवाब में श्रीलंका की टीम सिर्फ 284 रन पर ढेर हो गई थी। भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में 193 रन पर ऑल आउट हुई, तो श्रीलंका की टीम के सामने 372 रन का लक्ष्य था, लेकिन वह सिर्फ 206 रन पर ढेर हो गई। मानव सुथार ने इस मुकाबले में 10 विकेट चटकाए। उन्होंने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 6 विकेट हासिल किए।