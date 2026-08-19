IND vs SL: 10 मिनट भी होती देरी, तो भारत की जीत की उम्मीदों पर फिर जाता पानी! जानें गॉल में ऐसा क्या हुआ

भारत बनाम श्रीलंका 1st टेस्ट (फोटो सोर्स-IANS)
India Vs Srilanka 1st Test Match: भारत ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले गए पहले टेस्ट में 165 रन से शानदार जीत दर्ज कर दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। पांचवें दिन भारतीय टीम जीत से कुछ ही कदम दूर थी, लेकिन मौसम ने मुकाबले में थोड़ी देर के लिए रोमांच बढ़ा दिया था। अगर बारिश कुछ और देर तक जारी रहती, तो भारत की जीत की उम्मीदों पर पानी फिर सकता था। यही वजह है कि गॉल टेस्ट के आखिरी दिन भारतीय टीम के लिए हर मिनट बेहद अहम था।
श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य मिला था। पांचवें दिन मेजबान टीम 84 रन पर चार विकेट से आगे खेलने उतरी। शुरुआत में सोनल दिनुषा और धनंजया डी सिल्वा ने भारतीय गेंदबाजों को परेशान किया। दोनों के बीच 95 रन की साझेदारी हुई और एक समय ऐसा लगने लगा कि श्रीलंका मुकाबले को रोमांचक मोड़ पर ले जा सकता है। लेकिन जैसे ही यह साझेदारी टूटी, मैच का रुख तेजी से भारत की तरफ हो गया। धनंजया 59 रन बनाकर रवींद्र जडेजा का शिकार बने। इसके बाद श्रीलंका के विकेट लगातार गिरते चले गए।
मैच में उस समय मौसम की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई थी। अगर बारिश के कारण खेल रुक जाता और पर्याप्त ओवर नहीं हो पाते, तो श्रीलंका को बचने का मौका मिल सकता था। भारत जीत के बेहद करीब था, इसलिए कुछ मिनट की देरी भी उसके लिए बड़ी चिंता बन सकती थी।
भारत की जीत के सबसे बड़े नायक युवा स्पिनर मानव सुथार रहे। उन्होंने दूसरी पारी में 55 रन देकर छह विकेट हासिल किए। पांचवें दिन लंच के बाद सुथार ने लगातार तीन विकेट झटककर श्रीलंका की उम्मीदें लगभग खत्म कर दीं।
पहले उन्होंने सोनल दिनुषा को 84 रन के निजी स्कोर पर चलता किया। इसके बाद प्रभात जयसूर्या और लाहिरु कुमारा को भी पवेलियन भेज दिया। श्रीलंका के लिए यह ऐसा झटका था जिससे वह दोबारा उबर नहीं सका। मैच का आखिरी विकेट भी सुथार ने ही हासिल किया।
सुथार ने पूरे मुकाबले में 10 विकेट लिए। महज दूसरे टेस्ट में उनका यह प्रदर्शन भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ी उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। पहली पारी में भी उन्होंने चार विकेट लेकर श्रीलंका की बल्लेबाजी को कमजोर किया था।
भारत की जीत में देवदत्त पडिक्कल का योगदान भी बेहद खास रहा। नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने पहली पारी में शानदार 167 रन बनाए। दूसरी पारी में भी उनके बल्ले से 44 रन निकले। यानी पूरे मैच में पडिक्कल ने कुल 211 रन जोड़े।
उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं पहली पारी में भारत ने 462 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया था। जवाब में श्रीलंका 284 रन पर सिमट गया। भारत ने दूसरी पारी में 193 रन बनाकर मेजबान टीम के सामने 372 रन का लक्ष्य रखा।
यह मुकाबला भारतीय क्रिकेट टीम का 600वां टेस्ट मैच भी था। टीम इंडिया ने जीत के साथ इस खास उपलब्धि को यादगार बना दिया। श्रीलंका की दूसरी पारी 206 रन पर समाप्त हुई और भारत ने 165 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया।
अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो के एसएससी मैदान पर खेला जाएगा। गॉल में मिली जीत के बाद भारत के पास सीरीज अपने नाम करने का सुनहरा मौका है। हालांकि, इस मुकाबले ने ये भी दिखाया कि टेस्ट क्रिकेट में आखिरी गेंद और आखिरी मिनट तक मौसम और परिस्थितियां नतीजे को प्रभावित कर सकती हैं।
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