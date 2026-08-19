IND vs SL: 10 मिनट भी होती देरी, तो भारत की जीत की उम्मीदों पर फिर जाता पानी! जानें गॉल में ऐसा क्या हुआ

श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य मिला था। पांचवें दिन मेजबान टीम 84 रन पर चार विकेट से आगे खेलने उतरी। शुरुआत में सोनल दिनुषा और धनंजया डी सिल्वा ने भारतीय गेंदबाजों को परेशान किया। दोनों के बीच 95 रन की साझेदारी हुई और एक समय ऐसा लगने लगा कि श्रीलंका मुकाबले को रोमांचक मोड़ पर ले जा सकता है। लेकिन जैसे ही यह साझेदारी टूटी, मैच का रुख तेजी से भारत की तरफ हो गया। धनंजया 59 रन बनाकर रवींद्र जडेजा का शिकार बने। इसके बाद श्रीलंका के विकेट लगातार गिरते चले गए।