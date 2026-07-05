Shreyas Iyer Record: श्रेयस अय्यर बने पहले भारतीय टी20 कप्तान, जिन्होंने शुरुआती 4 मैचों में नहीं जीता एक भी मैच

श्रेयस अय्यर (Photo - IANS)
Shreyas Iyer Captaincy Record: भारतीय क्रिकेट टीम के नए टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड में मिली 4 विकेट की हार के बाद श्रेयस अय्यर के नाम एक बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। वह भारत के इतिहास के पहले ऐसे टी20 कप्तान बन गए हैं, जो अपने शुरुआती 4 मैचों में एक भी जीत हासिल नहीं कर पाए हैं। इन 4 मैचों में से भारत 3 मैच हारा है और 1 मैच बेनतीजा रहा।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिताने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव की जगह जब श्रेयस अय्यर को कप्तानी सौंपी गई थी, तो उन पर भारी दबाव था। उम्मीद थी कि आयरलैंड के खिलाफ सीरीज से वह अपनी कप्तानी की अच्छी शुरुआत करेंगे, लेकिन वहां टीम इंडिया को ऐतिहासिक 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच बारिश में धुल गया और दूसरे मैच में भी हार मिली। हालांकि, श्रेयस का कहना है कि वह अब भी पूरे हौसले में हैं और यहां से टीम वापसी करेगी।
श्रेयस अय्यर का यह खराब रिकॉर्ड सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट तक सीमित नहीं है। आईपीएल 2026 में वह पंजाब किंग्स (PBKS) के कप्तान थे। वहां भी उनकी टीम का सफर उतार-चढ़ाव से भरा रहा। पंजाब किंग्स ने सीजन की शुरुआत लगातार 7 मैच जीतकर बेहद मजबूत तरीके से की थी, लेकिन श्रेयस की कप्तानी में टीम अचानक पटरी से उतर गई। इसके बाद उन्हें लगातार 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा और टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई। कुल मिलाकर 14 मैचों में से टीम सिर्फ 7 जीत पाई।
|खिलाड़ी का नाम
|कप्तानी का समय
|कुल मैच
|जीते
|हारे
|टाई (Tied)
|ड्रा
|कोई परिणाम नहीं
|जीत का %
|एमएस धोनी
|2007-2016
|72
|41
|28
|1
|0
|2
|56.94%
|रोहित शर्मा
|2017-2024
|62
|49
|12
|1
|0
|0
|79.03%
|सूर्यकुमार यादव
|2023-2026
|52
|40
|8
|2
|0
|2
|76.92%
|विराट कोहली
|2017-2021
|50
|30
|16
|2
|0
|2
|60.00%
|हार्दिक पांड्या
|2022-2023
|16
|10
|5
|1
|0
|0
|62.50%
|ऋषभ पंत
|2022-2022
|5
|2
|2
|0
|0
|1
|40.00%
|शुभमन गिल
|2024-2024
|5
|4
|1
|0
|0
|0
|80.00%
|श्रेयस अय्यर
2026-2026
|4
|0
|3
|0
|0
|1
|0%
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