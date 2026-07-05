Shreyas Iyer Record: श्रेयस अय्यर बने पहले भारतीय टी20 कप्तान, जिन्होंने शुरुआती 4 मैचों में नहीं जीता एक भी मैच

श्रेयस अय्यर का यह खराब रिकॉर्ड सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट तक सीमित नहीं है। आईपीएल 2026 में वह पंजाब किंग्स (PBKS) के कप्तान थे। वहां भी उनकी टीम का सफर उतार-चढ़ाव से भरा रहा। पंजाब किंग्स ने सीजन की शुरुआत लगातार 7 मैच जीतकर बेहद मजबूत तरीके से की थी, लेकिन श्रेयस की कप्तानी में टीम अचानक पटरी से उतर गई। इसके बाद उन्हें लगातार 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा और टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई। कुल मिलाकर 14 मैचों में से टीम सिर्फ 7 जीत पाई।