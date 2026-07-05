ICC New Cricket Rules: ICC लेगी बड़े फैसले, वनडे मैचों के ओवर हो सकते हैं कम, WTC में खेलेंगी 12 टीमें

ICC New Cricket Rules: क्रिकेट की दुनिया में आने वाले समय में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) खेल को और ज्यादा रोमांचक बनाने के लिए कुछ बड़े और कड़े कदम उठाने की तैयारी में है। आईसीसी जिन बदलावों पर विचार कर रहा है, उनमें वन-डे इंटरनेशनल (ODI) मैचों की लंबाई (ओवर) को कम करना, फ्रेंचाइजी टीमों के लिए एक नया ग्लोबल टी20 टूर्नामेंट शुरू करना और एशिया कप जैसे महाद्वीपीय टूर्नामेंट्स की संख्या बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा तीनों फॉर्मेट के लिए अलग से समय (विंडो) तय करने पर भी बात चल रही है।