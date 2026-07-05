IND vs ENG: श्रेयस अय्यर ने बताया कैसे जीतते-जीतते हार गई टीम इंडिया, रवि बिश्नोई पर फोड़ा हार का ठीकरा

श्रेयस अय्यर (फोटो- IANS)
India vs England T20 2026: भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मैनचेस्टर में खेला गया, जहां टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 190 रन बनाए और 191 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने एक ओवर रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। इस मुकाबले में एक समय मैच पूरी तरह भारतीय टीम के पक्ष में दिख रहा था, लेकिन 17वें ओवर में आए 29 रन के बाद मैच का रुख बदल गया और टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। यह 17वां ओवर किसी और ने नहीं, बल्कि रवि बिश्नोई ने डाला था, जो लंबे समय से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे।
रवि बिश्नोई को टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू 10 साल पहले मिल गया था, लेकिन अब तक वह सिर्फ 46 मुकाबले ही खेल पाए हैं। वरुण चक्रवर्ती, रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल और अक्षर पटेल जैसे गेंदबाजों के होते हुए उन्हें काफी कम मौके मिले। लेकिन जब मौका मिला, तब भी वह कुछ खास नहीं कर पाए।
इंग्लैंड के खिलाफ जब भारतीय टीम जीत की ओर बढ़ रही थी, तब 17वां ओवर डालने आए रवि बिश्नोई ने एक ही ओवर में 29 रन लुटा दिए। वहीं से इंग्लैंड की जीत आसान हो गई और उसने एक ओवर पहले ही मुकाबला अपने नाम कर लिया। हार के बाद श्रेयस अय्यर ने बिना नाम लिए उन पर निशाना साधा। मैच के बाद श्रेयस ने कहा, "मुझे लगता है कि हम सभी को पता है कि चीज कहां से बिगड़ी। मैं किसी एक खिलाड़ी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 15 ओवर तक सब कुछ अच्छा था। मैच हमारे पक्ष में दिख रहा था, लेकिन अचानक मोमेंटम उनकी ओर चला गया, जिसके बाद हमारे लिए जीतना मुश्किल हो गया।"
आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया की लगातार तीसरी हार है। इससे पहले उनकी कप्तानी में भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ लगातार 2 मैच हार गई थी।
आपको बता दें कि रवि बिश्नोई ने इस मुकाबले में चार ओवर में 60 रन लुटा दिए। वह टी20 इंटरनेशनल में एक ओवर में 29 या उससे ज्यादा रन देने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज भी बन गए। आईपीएल 2026 में भी उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। पिछले दो मुकाबलों में तो वह एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए थे। अब तक 46 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में बिश्नोई ने 64 विकेट लिए हैं। इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट भी 7.50 से ऊपर रहा है।
भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला ट्रेंट ब्रिज में 7 जुलाई को खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे की बजाय रात 10:00 बजे शुरू होगा।
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