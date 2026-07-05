IND vs ENG: श्रेयस अय्यर ने बताया कैसे जीतते-जीतते हार गई टीम इंडिया, रवि बिश्नोई पर फोड़ा हार का ठीकरा

India vs England T20 2026: भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मैनचेस्टर में खेला गया, जहां टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 190 रन बनाए और 191 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने एक ओवर रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। इस मुकाबले में एक समय मैच पूरी तरह भारतीय टीम के पक्ष में दिख रहा था, लेकिन 17वें ओवर में आए 29 रन के बाद मैच का रुख बदल गया और टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। यह 17वां ओवर किसी और ने नहीं, बल्कि रवि बिश्नोई ने डाला था, जो लंबे समय से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे।