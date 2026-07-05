5 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Women T20 World Cup 2026: स्मृति मंधाना समेत ये दिग्गज हुए ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ के लिए नॉमिनेट, देखें पूरी लिस्ट

एलिसा पेरी और डैनी व्याट अपने शानदार खेल के बूते ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को फाइनल में पहुंचाने में सफल रही हैं। वहीं, मंधाना के दमदार प्रदर्शन के बावजूद भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई। कैप ने बढ़िया प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jul 05, 2026

Smriti Mandhana

स्मृति मंधाना, भारतीय महिला क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)

PLAYER OF THE TOURNAMENT, T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी, इंग्लैंड की ओपनर डैनी व्याट-हॉज, भारत की स्मृति मंधाना और साउथ अफ्रीका की ऑलराउंडर मारिजाने कैप को पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के बाद आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है।

अपनी-अपनी टीम की ओर से खेलते हुए इन चारों खिलाड़ियों का प्रदर्शन टूर्नामेंट में शानदार रहा है। एलिसा पेरी और डैनी व्याट अपने शानदार खेल के बूते ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को फाइनल में पहुंचाने में सफल रही हैं। वहीं, मंधाना के दमदार प्रदर्शन के बावजूद भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई। कैप ने बढ़िया प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

एलिस पेरी (ऑस्ट्रेलिया)

एलिस पेरी ने एक बार फिर आईसीसी टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने अब तक छह मैचों में 46.25 की औसत से 185 रन बनाए हैं और गेंदबाजी में चार विकेट भी निकाले हैं। ऑस्ट्रेलिया के फाइनल तक अजेय सफर के दौरान पेरी को तीन बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया है।

उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में दो विकेट लेने के साथ 19 रनों की नाबाद पारी खेली। इसके बाद पाकिस्तान और भारत के खिलाफ लगातार दो अर्धशतक जड़कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई और ऑस्ट्रेलिया को बिना कोई मैच गंवाए फाइनल में पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

डैनी व्याट-हॉज (इंग्लैंड)

डैनी व्याट महिला टी20 विश्व कप 2026 में सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज रही हैं। वह 6 मुकाबलों में 294 रन बना चुकी हैं। व्याट इस विश्व कप में एक शतक और दो अर्धशतक लगा चुकी हैं। उन्होंने अपने दमदार प्रदर्शन के बूते इंग्लैंड को फाइनल का टिकट दिलाने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। व्याट का टूर्नामेंट में स्ट्राइक रेट 152.33 का रहा है।

स्मृति मंधाना (भारत)

भले ही भारतीय टीम का सफर ग्रुप स्टेज में ही खत्म हो गया, लेकिन स्मृति मंधाना ने अपनी बल्लेबाजी से खासा प्रभावित किया। मंधाना ने 5 मुकाबलों में 140 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 205 रन बनाए। मंधाना ने इस दौरान दो अर्धशतक लगाए। उन्होंने पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के खिलाफ अर्धशतक लगाया।

मारिजाने कैप (दक्षिण अफ्रीका)

आईसीसी द्वारा शॉर्टलिस्ट खिलाड़ियों में मारिजाने कैप का नाम भी शामिल है। कैप ने प्रोटियाज टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में अहम किरदार निभाया। उन्होंने टूर्नामेंट में 31 की औसत से खेलते हुए 124 रन बनाए। वहीं, गेंदबाजी में 14.37 की एवरेज से 8 विकेट चटकाए। कैप का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भारत के खिलाफ आया, जहां उन्होंने 2 विकेट लेने के साथ-साथ 81 रनों की दमदार पारी भी खेली। 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' अवॉर्ड के विजेता की घोषणा रविवार को लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद की जाएगी।

Abhishek Sharma ने 15 साल के Vaibhav Suryavanshi से मांगी सलाह, पूछा- ‘सामने शॉट मारूं या पीछे?’, मिला मजेदार जवाब

ये भी पढ़ें
वैभव सूर्यवंशी अभिषेक शर्मा वायरल वीडियो ,Vaibhav Suryavanshi Abhishek Sharma Viral Video, भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20 मैच ,India vs England 2nd T20 Match,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Women's T20 World Cup 2026

Updated on:

05 Jul 2026 04:00 pm

Published on:

05 Jul 2026 04:00 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Women T20 World Cup 2026: स्मृति मंधाना समेत ये दिग्गज हुए ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ के लिए नॉमिनेट, देखें पूरी लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's T20 World Cup 2026

IND vs ENG: टीम इंडिया से मैच छीनने वाले Jacob Bethel ने बताया अपना प्लान, Ravi Bishnoi के ओवर में बटोरे थे 29 रन

Jacob Bethell and Ravi Bishnoi,
क्रिकेट

Abhishek Sharma ने 15 साल के Vaibhav Suryavanshi से मांगी सलाह, पूछा- ‘सामने शॉट मारूं या पीछे?’, मिला मजेदार जवाब

वैभव सूर्यवंशी अभिषेक शर्मा वायरल वीडियो ,Vaibhav Suryavanshi Abhishek Sharma Viral Video, भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20 मैच ,India vs England 2nd T20 Match,
क्रिकेट

Shreyas Iyer Record: श्रेयस अय्यर बने पहले भारतीय टी20 कप्तान, जिन्होंने शुरुआती 4 मैचों में नहीं जीता एक भी मैच

Shreyas Iyer captaincy record, India vs England 2nd T20I, Shreyas Iyer worst record, Punjab Kings IPL 2026,
क्रिकेट

Pakistan Test Squad: बाबर आजम फिर बने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान, बांग्लादेश से हार के बाद शान मसूद पर गिरी गाज

PCB chief Mohsin Naqvi on Pakistan defeat
क्रिकेट

Vaibhav Sooryavanshi Debut: सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने वाले वैभव सूर्यवंशी से भी पहले गार्गी बनर्जी ने किया था भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू

Vaibhav Sooryavanshi debut, Youngest Indian cricketer, India vs England 2nd T20I, Sachin Tendulkar record broken
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.