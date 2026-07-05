Women T20 World Cup 2026: स्मृति मंधाना समेत ये दिग्गज हुए ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ के लिए नॉमिनेट, देखें पूरी लिस्ट

आईसीसी द्वारा शॉर्टलिस्ट खिलाड़ियों में मारिजाने कैप का नाम भी शामिल है। कैप ने प्रोटियाज टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में अहम किरदार निभाया। उन्होंने टूर्नामेंट में 31 की औसत से खेलते हुए 124 रन बनाए। वहीं, गेंदबाजी में 14.37 की एवरेज से 8 विकेट चटकाए। कैप का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भारत के खिलाफ आया, जहां उन्होंने 2 विकेट लेने के साथ-साथ 81 रनों की दमदार पारी भी खेली। 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' अवॉर्ड के विजेता की घोषणा रविवार को लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद की जाएगी।