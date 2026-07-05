Pakistan Test Squad: बाबर आजम फिर बने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान, बांग्लादेश से हार के बाद शान मसूद पर गिरी गाज

Babar Azam Return as Captain: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रविवार को वेस्टइंडीज और इंग्लैंड दौरे पर खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है और बाबर आजम को फिर से कप्तान बना दिया गया है। शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। टीम को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के खिलाफ एक-एक से सीरीज ड्रॉ रहीं, जबकि दक्षिण अफ्रीका दौरे पर पाकिस्तान को 2-0 से हार झेलनी पड़ी थी।