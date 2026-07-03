Eng W vs Aus W Final: ‘नई सोच अपनानी होगी’, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले नासिर हुसैन ने इंग्लैंड टीम को दिया गुरुमंत्र

Nasser Hussain on Eng W vs Aus W Final: आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। जहां रविवार 5 जुलाई को ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड के बीच खेला जाएगा। जहां ऑस्‍ट्रेलिया की टीम अपना 7वां खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी, तो वहीं इंग्‍लैंड की महिला टीम 2009 के बाद अपना दूसरा खिताब जीतने के लिए पूरा जोर लगाएगी। इसी बीच इंग्‍लैंड के पूर्व कप्‍तान नासिर हुसैन ने इंग्लिश टीम को कुछ महत्‍वपूर्ण टिप्‍स दिए हैं। उन्‍होंने कहा है कि अगर इंग्लैंड को टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में अपने विरोधियों का दबदबा खत्म करना है, तो ऑस्ट्रेलिया से हाल की हारों को भुलाकर एक नई सोच अपनानी होगी।