Women’s T20 World Cup 2026: 4 साल में 9 बार साउथ अफ्रीका का टूटा है सपना, भारत-न्यूजीलैंड ने दिया है सबसे ज्यादा बार जख्म

South Africa Defeats in Major Cricket Tournaments: साउथ अफ्रीका ने क्रिकेट में पहली बार आईसीसी इवेंट का खिताब 1998 में जीता था, जब चैंपियंस ट्रॉफी के पहले संस्करण में उसने दिग्गज बेस्टइंडीज को मात दी थी। उससे पहले साउथ अफ्रीका की टीम 1992 में आयोजित क्रिकेट वर्ल्डकप के सेमीफाइनल में पहुंची थी और इंग्लैंड से उसे हार झेलनी पड़ी थी। 6 साल बाद मिनी वर्ल्डकप (चैंपियंस ट्रॉफी को कहा जाता है) का खिताब जीत साउथ अफ्रीका ने अपने जख्मों पर मरहम तो लगा लिया लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि अगला आईसीसी इवेंट का खिताब जीतने के लिए उसे 27 साल का लंबा इंतजार करना पड़ेगा।