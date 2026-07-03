ENGW vs SAW: साउथ अफ्रीका की एक गलती पड़ी भारी, 2 साल में 5वीं बार टूटा वर्ल्डकप जीतने का सपना

23 रन पर तीन विकेट गंवाने वाली इंग्लैंड ने 156 रन पर अपना चौथा विकेट खोया। इस दौरान नेट साइवर-ब्रंट ने 47 गेंदों में 11 चौकों और 1 छक्के की मदद से 75 रन बनाए, जबकि हीदर नाइट 19वें ओवर में आउट हुईं। उन्होंने भी 47 गेंदों में 58 रनों की शानदार पारी खेली। इन दोनों की पारियों ने ही साउथ अफ्रीका को मुकाबले से काफी दूर कर दिया। इंग्लैंड ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 169 रन बनाए। 170 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 129 रन ही बना सकी।