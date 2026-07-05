IND vs ENG: टीम इंडिया से मैच छीनने वाले Jacob Bethel ने बताया अपना प्लान, Ravi Bishnoi के ओवर में बटोरे थे 29 रन

आपको बता दें कि इससे पहले इंग्लैंड और भारतीय टीम की भिड़ंत टी20 वर्ल्डकप 2026 के सेमीफाइनल में हुई थी। उस मुकाबले में भी जैकब बेथेल ने शतक जड़कर टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ा दी थीं। हालांकि, वह जीत से पहले रन आउट हो गए थे, जिसकी वजह से भारतीय टीम को जीत मिली और इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार अपने होम ग्राउंड पर जैकब बेथेल अंत तक क्रीज पर टिके रहे और भारतीय टीम को हराकर ही दम लिया।