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ENG vs AUS Final: टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इन 5 खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी निगाहें, पेरी से होगा इंग्लैंड को सबसे बड़ा खतरा

ऑस्ट्रेलिया की सबसे अनुभवी और स्टार खिलाड़ी एलिसा पेरी का प्रदर्शन इस टी20 विश्व कप में शानदार रहा है। वह 6 मुकाबलों में 135 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 185 रन बना चुकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने गेंदबाजी में 4 विकेट भी निकाले हैं।
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भारत

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Siddharth Rai

Jul 05, 2026

Ellyse Perry

ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर एलिसे पेरी (Photo Credit - IANS)

England Women vs Australia Women, Final, ICC Women's T20 World Cup 2026: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। आइए आपको उन पांच खिलाड़ियों के नाम बताते हैं, जो खिताबी मैच में अपने प्रदर्शन से मुकाबले का रुख पलट सकती हैं।

डैनी व्याट

इंग्लैंड की सलामी बल्लेबाज डैनी व्याट के लिए यह टी20 विश्व कप लाजवाब रहा है। वह टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज रही हैं। व्याट 6 पारियों में 73 की औसत और 152 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 294 रन बना चुकी हैं। इंग्लिश सलामी बल्लेबाज ने इस विश्व कप में एक शतक और दो अर्धशतक लगाए हैं। व्याट का बल्ला अगर फाइनल में चला, तो वह ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए दिक्कतें पैदा कर सकती हैं।

सोफी एक्लेस्टोन

इंग्लिश स्पिन गेंदबाज सोफी एक्लेस्टोन फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकती हैं। एक्लेस्टोन 6 मुकाबलों में 9 विकेट चटका चुकी हैं। हालांकि, सबसे खास बात यह है कि वह बेहद किफायती रही हैं और उन्होंने इस टूर्नामेंट में महज 5.79 की इकोनॉमी से रन खर्च किए हैं। बीच के ओवरों में रनों पर अंकुश लगाने में एक्लेस्टोन को महारत हासिल है।

नेट साइवर-ब्रंट

इंग्लैंड की कप्तान नेट साइवर-ब्रंट फॉर्म में हैं। सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने 47 गेंदों में 75 रनों की दमदार पारी उस समय खेली थी, जब इंग्लिश टीम 23 के स्कोर पर 3 विकेट गंवाकर मुश्किल में नजर आ रही थी। साइवर-ब्रंट खिताबी मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकती हैं।

एलिसा पेरी

ऑस्ट्रेलिया की सबसे अनुभवी और स्टार खिलाड़ी एलिसा पेरी का प्रदर्शन इस टी20 विश्व कप में शानदार रहा है। वह 6 मुकाबलों में 135 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 185 रन बना चुकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने गेंदबाजी में 4 विकेट भी निकाले हैं। पेरी की खास बात यह है कि वह बड़े मुकाबलों में दमदार खेल दिखाने की काबिलियत रखती हैं और यही वजह है कि पेरी से इंग्लैंड को सबसे बड़ा खतरा होगा।

सोफी मोलिनेक्स

ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तान सोफी मोलिनेक्स टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर काबिज हैं। मोलिनेक्स 6 मैचों में 10 विकेट निकाल चुकी हैं। इसके साथ ही उनका इकोनॉमी भी महज 6.50 का रहा है। वह बल्ले से भी अहम योगदान दे सकती हैं।

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Updated on:

05 Jul 2026 06:32 pm

Published on:

05 Jul 2026 06:32 pm

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