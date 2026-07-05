ENG vs AUS Final: टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इन 5 खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी निगाहें, पेरी से होगा इंग्लैंड को सबसे बड़ा खतरा

इंग्लैंड की सलामी बल्लेबाज डैनी व्याट के लिए यह टी20 विश्व कप लाजवाब रहा है। वह टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज रही हैं। व्याट 6 पारियों में 73 की औसत और 152 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 294 रन बना चुकी हैं। इंग्लिश सलामी बल्लेबाज ने इस विश्व कप में एक शतक और दो अर्धशतक लगाए हैं। व्याट का बल्ला अगर फाइनल में चला, तो वह ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए दिक्कतें पैदा कर सकती हैं।