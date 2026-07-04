Women’s T20 World Cup 2026 Final: वर्ल्डकप के फाइनल में अगर आई बारिश, तो किस टीम को होगा फायदा? जानें ICC के नियम

अगर रविवार को मैच पूरा नहीं हो पाता है, तो खेल अगले दिन यानी 'रिजर्व डे' (Reserve Day) पर चला जाएगा। मैच वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। लेकिन, अगर रिजर्व डे के दिन भी बारिश के कारण मैच नहीं हो पाता है, तो किसी भी टीम को ग्रुप स्टेज के पॉइंट्स के आधार पर विजेता नहीं चुना जाएगा। ऐसे में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों को संयुक्त विजेता (Joint Champions) घोषित कर दिया जाएगा और ट्रॉफी दोनों के बीच शेयर होगी।