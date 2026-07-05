Australia vs England T20 WC Final: फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से पार नहीं पा पाता इंग्लैंड, तीन बार मिल चुकी है खिताबी मैच में हार

टी20 विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की यह चौथी भिड़ंत होगी। इससे पहले, दोनों टीमें तीन बार फटाफट क्रिकेट के वर्ल्ड कप में एक-दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतर चुकी हैं और तीनों ही बार जीत ऑस्ट्रेलिया के हाथ लगी है। साल 2012 में ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार इंग्लैंड को फाइनल में हराया था। वहीं, 2014 में कंगारू टीम ने फिर से यही कहानी खिताबी मुकाबले में दोहराई थी। 2018 में भी हुए टी20 विश्व कप के खिताबी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड का चैंपियन बनने का सपना तोड़ा था।