बल्लेबाजी करते समय अचानक क्रीज पर गिरा श्रीलंकाई क्रिकेटर, हॉस्पिटल ले जाते समय तोड़ा दम, देखें Video

लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक, मरने वाले की पहचान मैच के लाइव स्कोरकार्ड से जुल्फिकार के तौर पर हुई, उनकी उम्र करीब 45 वर्ष बताई जा रही है। वह बेरुवाला के चाइना फोर्ट इलाके में एक जाने-माने मुस्लिम स्कूल के पुराने स्टूडेंट्स के साथ एक क्रिकेट कार्निवल में हिस्सा ले रहा थे, जब यह घटना हुई। अपुष्‍ट सूत्रों के अनुसार, उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। बता दें कि इस तरह की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी मैच के दौरान हार्ट अटैक से कई क्रिकेटरों की मौत हो चुकी है।