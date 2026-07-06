6 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

बल्लेबाजी करते समय अचानक क्रीज पर गिरा श्रीलंकाई क्रिकेटर, हॉस्पिटल ले जाते समय तोड़ा दम, देखें Video

Sri Lanka cricketer dies during match: बेरुवाला में खेले जा रहे एक फ्रेंडली मैच के दौरान बल्‍लेबाजी करते समय श्रीलंकाई क्रिकेटर की मौत हो गई है। मरने वाले क्रिकेटर का नाम जुल्फिकार है, जिनकी उम्र करीब 45 वर्ष बताई जा रही है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jul 06, 2026

Sri Lanka cricketer dies during match

मैच के दौरान बल्‍लेबाज के अचानक क्रीज पर गिरने के बाद उसकी ओर दौड़ते अन्‍य खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

Sri Lanka cricketer dies during match: बेरुवाला में ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की ओर से आयोजित एक फ्रेंडली मैच में बल्‍लेबाजी के दौरान श्रीलंकाई क्रिकेटर की अचानक मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जुल्फिकार तीन गेंदों पर छह रन बनाकर खेल रहे थे। इसी बीच वह अचानक क्रीज पर गिर। यह देखते ही हड़कंप मच गया। आनन-फानन में उन्‍हें हॉस्पिटल ले जाया गया। जहां डॉक्‍टर्स ने उनके मृत होने की पुष्टि की। हालांकि अभी तक उनके मौत की वजह नहीं पता चल सकी है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना 5 जुलाई की बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर लोग खिलाड़ी की मौत पर संवेदना जताते हुए उनकी आत्‍मा की शांति और परिवार को इस दुख की घड़ी में भगवान से शक्ति देने की कामना कर रहे हैं।

क्रीज पर गिरने से पहले हाथ उठाकर किया था इशारा

दरअसल, मैच के दौरान जुल्फिकार की टीम का स्‍कोर 36/5 था और वह तीन गेंदों पर 6 रन बनाकर स्‍ट्राइक पर थे। चौथे ओवर की पांचवीं गेंद को अंपायर ने नो बॉल करार दिया। गेंदबाज और फिल्डिंग टीम इसका विरोध कर रहे थे। इसी बीच 45 वर्षीय जुल्फिकार ने हाथ उठाकर कुछ इशारा किया, लेकिन किसी का ध्‍यान उनकी तरफ नहीं था। वह थोड़ा आगे बढ़े और क्रीज पर ही गिर गए। उनके गिरते ही सभी खिलाड़ी विरोध भूल उनकी ओर दौड़ पड़े।

हॉस्पिटल पहुंचने से पहले तोड़ा दम

बगैर देर किए सभी खिलाड़ी उन्‍हें अपनी बाहों में मैदान से बाहर ले गए और फिर आनन फानन में उन्‍हें बेरुवाला रीजनल हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम किया। अस्‍पताल पहुंचने पर चिकित्‍सकों उनके मृत होने की पुष्टि की। अस्पताल के सूत्रों से पता चला है कि उनकी मौत पहले ही हो चुकी थी।

हार्ट अटैक बताई जा रही मौत की वजह

लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक, मरने वाले की पहचान मैच के लाइव स्कोरकार्ड से जुल्फिकार के तौर पर हुई, उनकी उम्र करीब 45 वर्ष बताई जा रही है। वह बेरुवाला के चाइना फोर्ट इलाके में एक जाने-माने मुस्लिम स्कूल के पुराने स्टूडेंट्स के साथ एक क्रिकेट कार्निवल में हिस्सा ले रहा थे, जब यह घटना हुई। अपुष्‍ट सूत्रों के अनुसार, उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। बता दें कि इस तरह की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी मैच के दौरान हार्ट अटैक से कई क्रिकेटरों की मौत हो चुकी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

06 Jul 2026 12:02 pm

Published on:

06 Jul 2026 11:39 am

Hindi News / Sports / Cricket News / बल्लेबाजी करते समय अचानक क्रीज पर गिरा श्रीलंकाई क्रिकेटर, हॉस्पिटल ले जाते समय तोड़ा दम, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs ENG 3rd T20: वैभव सूर्यवंशी को पसंद है ट्रेंट ब्रिज जैसी पिच! तीसरे मुकाबले में टूट सकते हैं कई रिकॉर्ड्स, पढ़ें पिच रिपोर्ट

trent bridge pitch report
क्रिकेट

‘इतनी बार धोखा मिला, फिर भी चुप रही…’ सगाई के 4 महीने बाद क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की मंगेतर आकृति ने किया पोस्ट

भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की मंगेतर आकृति अग्रवाल का एक सोशल मीडिया पोस्ट )(Photo - Instagram/@prithvishaw and @akritiagarwal7)
क्रिकेट

ENG vs AUS Final: हार के बाद इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने बयां किया दर्द, ऑस्ट्रेलिया की जमकर की तारीफ

Nat Sciver Brunt statement, England vs Australia Women T20 World Cup 2026 final, Lords Cricket Ground, Beth Mooney
क्रिकेट

Asia Cup 2027 का बॉयकॉट कर सकती है टीम इंडिया, बांग्लादेश होगा मेजबान, भारत में खेलने से किया था मना

Rohit Sharma and Virat Kohli
क्रिकेट

इंग्लैंड ने की 3 गलतियां, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने छीन लिया Women’s T20 World Cup 2026 का खिताब

ICC Women's T20 World Cup 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.