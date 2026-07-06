Asia Cup 2027 का बॉयकॉट कर सकती है टीम इंडिया, बांग्लादेश होगा मेजबान, भारत में खेलने से किया था मना

हालांकि, भारत और आईसीसी की ओर से सुरक्षा की गारंटी दिए जाने के बाद भी बांग्लादेश अपने रुख पर कायम रहा और बाद में उसे टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। उसकी जगह स्कॉटलैंड को टी20 वर्ल्ड कप में एंट्री मिली। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल हुई और सरकार बदल गई। इसके बाद तमीम इकबाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष बने। तमीम इकबाल हमेशा से ही भारत के पक्ष में रहे हैं। हालांकि, भारतीय फैंस अब भी यह नहीं भूले हैं कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश ने भारत में खेलने का बायकॉट किया था।