IND vs ENG 3rd T20: वैभव सूर्यवंशी को पसंद है ट्रेंट ब्रिज जैसी पिच! तीसरे मुकाबले में टूट सकते हैं कई रिकॉर्ड्स, पढ़ें पिच रिपोर्ट

Trent Bridge Pitch Report in Hindi: भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला ट्रेंड ब्रिज में खेला जाएगा, जहां टीम इंडिया बराबरी की इराद से मैदान पर उतरेगी। सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था और दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। तीसरे मुकाबले में एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी पर नजरें रहेंगी, जो मैनचेस्टर में डेब्यू मैच में सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। हालांकि ट्रेंट ब्रिज जैसी पिच वैभव सूर्यवंशी को काफी पसंद है। चलिए जानते हैं कैसी है पिच और क्या कहते हैं यहां के आंकड़े।