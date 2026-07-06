Women’s T20 World Cup 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में मिली श्री चरणी को जगह, जानें और कौन-कौन हुआ शामिल

टीम इंडिया के लिए श्री चरणी ने शानदार गेंदबाजी की थी, जिसकी वजह से उन्हें टीम ऑफ द टूर्नामेंट में जगह मिली है। ऐसा करने वाली वह इस टूर्नामेंट की इकलौती भारतीय खिलाड़ी हैं। इस टीम में ऑस्ट्रेलिया की 5 खिलाड़ियों को जगह मिली है, जबकि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका से एक-एक खिलाड़ी को शामिल किया गया है। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने 11 विकेट लिए थे, जिसकी वजह से उन्हें टीम में जगह मिली। वहीं, साउथ अफ्रीका की मारिज़ान कैप ने ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए 8 विकेट लेने के साथ 124 रन भी बनाए।