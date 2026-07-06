6 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

4 गेंद पर 4 विकेट… दसुन शनाका ने डबल हैट्रिक झटक रचा इतिहास, लसिथ मलिंगा दो बार कर चुके हैं ऐसा

शनाका ने गेंदबाजी में 4 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट लिए। इससे पहले उन्होंने बल्ले से भी 16 रन की उपयोगी पारी भी खेली थी। उनके इस ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jul 06, 2026

dasun shanaka first double hat trick

श्रीलंका के पूर्व कप्तान और स्टार ऑलराउंडर दसुन शनाका ने झटकी डबल हैट्रिक (photo- MLC)

Dasun Shanaka, Double Hat Trick, Seattle Orcas vs Texas Super Kings: मेजर लीग क्रिकेट (MLC) 2026 का 21वां मुकाबला सिएटल ऑर्कस (SOR) और टेक्सास सुपर किंग्स (TSK) के बीच खेला गया। पोमोना के नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए इस मैच में श्रीलंका के पूर्व कप्तान और स्टार ऑलराउंडर दसुन शनाका ने इतिहास रच दिया।

आखिरी ओवर में झटके चार विकेट

शनाका ने इस मैच के आखिरी ओवर में चार गेंद पर चार विकेट झटकते हुए डबल हैट्रिक हासिल की। जिसकी मदद से सिएटल ऑर्कस ने टेक्सास सुपर किंग्स को 9 रन से हरा दिया। शनाका ने 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर डोनोवन फरेरा को क्लीन बोल्ड किया। वहीं इसके बाद चौथी गेंद पर कैल्विन सैवेज को सिमरन हेटमायर के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद पांचवी गेंद पर एडम मिल्ने को टिम सेफ़र्ट के हाथों कैच आउट कराया और अपनी हैट्रिक पूरी की।

शनाका ने रचा इतिहास

शनाका यहीं नहीं रुके, उन्होंने मैच की आखिरी गेंद पर अम्शी डी सिल्वा को भी सिमरन हेटमायर के हाथों कैच आउट करा डबल हैट्रिक पूरी की और इतिहास रच दिया। वे एमएलसी के इतिहास में डबल हैट्रिक लेने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। शनाका ने गेंदबाजी में 4 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट लिए। इससे पहले उन्होंने बल्ले से भी 16 रन की उपयोगी पारी भी खेली थी। उनके इस ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया।

मलिंगा दो बार कर चुके हैं ऐसा

2007 विश्व कप के सुपर 8 मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मलिंगा ने यह कारनामा किया था। उन्होंने लगातार 4 गेंदों पर शॉन पोलॉक, एंड्र्यू हॉल, जैक्स कैलिस और मार्क बाउचर के विकेट लिए था। वहीं 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने कॉलिन मुनरो, हामिश रदरफोर्ड, कॉलिन डी ग्रैंडहोम और रॉस टेलर को चलता किया था। मलिंगा इकलौते गेंदबाज हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दो बार यह करिश्मा किया है।

सिएटल ऑर्कस की खराब बल्लेबाजी

मैच की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए सिएटल ऑर्कस की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर मात्र 121 रन बनाए थे। टीम के लिए कैमरन गैनन ने सबसे ज्यादा 20 रन बनाए। वहीं आली शेख ने 18, हरमीट सिंह ने 13 और शनाका ने 16 रनों का योगदान दिया। टेक्सास सुपर किंग्स की ओर से अम्शी डी सिल्वा ने तीन विकेट झटके। उनके अलावा एडम मिल्ने ने दो, विलेम मुल्डर, अभिमन्यु लांबा और डियान फॉरेस्टर ने एक-एक विकेट लिए।

शनाका की घातक गेंदबाजी

जवाब में टेक्सास सुपर किंग्स की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 112 रन ही बना सकी। टीम के लिए शुभम रंजने ने 40 रनों की पारी खेली। लेकिन वे अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। उनके अलावा डोनोवन फरेरा ने 22 रन बनाए। टेक्सास सुपर किंग्स को आखिरी ओवर में जीत के लिए 15 रन की जरूरत थी, लेकिन शनाका की घातक गेंदबाजी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। शनाका के अलावा ओटनील बार्टमैन ने तीन विकेट झटके।

IND vs ENG 3rd T20I Match Time: भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा टी20 मुकाबला 3 घंटे बाद होगा शुरू, जानें भारतीय फैंस कब देख सकेंगे लाइव

ये भी पढ़ें
IND vs ENG 3rd T20I Match Time

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Jul 2026 03:32 pm

Published on:

06 Jul 2026 02:38 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 4 गेंद पर 4 विकेट… दसुन शनाका ने डबल हैट्रिक झटक रचा इतिहास, लसिथ मलिंगा दो बार कर चुके हैं ऐसा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Ind vs Eng 3rd T20I: ट्रेंड ब्रिज में इंग्लैंड ने नहीं, भारत ने खेला था पहला मुकाबला, जानें कैसा रहा है रिकॉर्ड

Ind vs Eng 3rd T20I Trent Bridge Record
क्रिकेट

‘Ishan Kishan को हटाने का दम है, तो उसे हटा दो’ , Team India के सेलेक्शन पर आकाश चोपड़ा ने उठाए सवाल

Sanju Samson, Rajat Patidar, Aakash Chopra YouTube, India vs England T20 2026, Ishan Kishan,
क्रिकेट

भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा टी20 मुकाबला 3 घंटे बाद होगा शुरू, जानें भारतीय फैंस कब देख सकेंगे लाइव

IND vs ENG 3rd T20I Match Time
क्रिकेट

Women’s T20 World Cup 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में मिली श्री चरणी को जगह, जानें और कौन-कौन हुआ शामिल

Women's T20 World Cup 2026
क्रिकेट

IND vs ENG 3rd T20: वैभव सूर्यवंशी को पसंद है ट्रेंट ब्रिज जैसी पिच! तीसरे मुकाबले में टूट सकते हैं कई रिकॉर्ड्स, पढ़ें पिच रिपोर्ट

trent bridge pitch report
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.