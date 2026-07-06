4 गेंद पर 4 विकेट… दसुन शनाका ने डबल हैट्रिक झटक रचा इतिहास, लसिथ मलिंगा दो बार कर चुके हैं ऐसा

शनाका ने इस मैच के आखिरी ओवर में चार गेंद पर चार विकेट झटकते हुए डबल हैट्रिक हासिल की। जिसकी मदद से सिएटल ऑर्कस ने टेक्सास सुपर किंग्स को 9 रन से हरा दिया। शनाका ने 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर डोनोवन फरेरा को क्लीन बोल्ड किया। वहीं इसके बाद चौथी गेंद पर कैल्विन सैवेज को सिमरन हेटमायर के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद पांचवी गेंद पर एडम मिल्ने को टिम सेफ़र्ट के हाथों कैच आउट कराया और अपनी हैट्रिक पूरी की।