T20 World Cup 2026: हारकर भी इतिहास रच गए श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका, इस मामले में रोहित को पछाड़कर बने ‘नंबर-1’

फखर जमान 42 गेंदों में 4 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 84 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद विकेटों का पतझड़ लग गया। हालांकि, दूसरे छोर पर साहिबजादा फरहान टिके रहे, जिन्होंने 5 छक्कों और 9 चौकों के साथ 100 रन की पारी खेली, लेकिन सलामी बल्लेबाजों के अलावा, कोई अन्य खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका। श्रीलंका की तरफ से दिलशान मदुशंका ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि दासुन शनाका ने 2 विकेट निकाले। एक विकेट दुष्मंथा चमीरा ने प्राप्त किया।