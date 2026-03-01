1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

T20 World Cup 2026: हारकर भी इतिहास रच गए श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका, इस मामले में रोहित को पछाड़कर बने ‘नंबर-1’

सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे दासुन शनाका ने 31 गेंदों में 8 छक्कों और 2 चौकों के साथ 76 रन की नाबाद पारी खेली। इसी के साथ दासुन ने बतौर कप्तान टी20 वर्ल्ड कप में 21 छक्के पूरे किए। वह कप्तान के रूप में टी20 वर्ल्ड कप के दौरान सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में टॉप पर पहुंच गए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Mar 01, 2026

SL vs PAK Match Highlights

श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका और वानिंदु हसरंगा। (फोटो सोर्स: IANS)

Dasun Shanaka, Pakistan vs Sri Lanka, T20 World Cup 2026: पाकिस्तान के खिलाफ शनिवार को पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच में भले ही श्रीलंका को 5 रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कप्तान दासुन शनाका कप्तान के तौर पर टी20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए।

सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे दासुन शनाका ने 31 गेंदों में 8 छक्कों और 2 चौकों के साथ 76 रन की नाबाद पारी खेली। इसी के साथ दासुन ने बतौर कप्तान टी20 वर्ल्ड कप में 21 छक्के पूरे किए। वह कप्तान के रूप में टी20 वर्ल्ड कप के दौरान सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में टॉप पर पहुंच गए हैं।

इस मामले में शनाका ने भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पछाड़ दिया है, जिन्होंने 19 छक्के लगाए थे। वहीं, क्रिस गेल और जोस बटलर 17-17 छक्कों के साथ लिस्ट में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। महेंद्र सिंह धोनी 16 छक्कों के साथ चौथे पायदान पर हैं। दासुन शनाका के आठ छक्के किसी श्रीलंकाई बल्लेबाज की ओर से टी20 पारी में लगाए गए सर्वाधिक छक्के हैं, जो 2017 में इंदौर में भारत के खिलाफ कुसल परेरा के 7 छक्कों से ज्यादा हैं।

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी पाकिस्तानी टीम ने निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 212 रन बनाए। इस टीम को फखर जमान और साहिबजादा फरहान की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाडियों ने 15.5 ओवरों में पहले विकेट के लिए 176 रन जोड़े।

फखर जमान 42 गेंदों में 4 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 84 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद विकेटों का पतझड़ लग गया। हालांकि, दूसरे छोर पर साहिबजादा फरहान टिके रहे, जिन्होंने 5 छक्कों और 9 चौकों के साथ 100 रन की पारी खेली, लेकिन सलामी बल्लेबाजों के अलावा, कोई अन्य खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका। श्रीलंका की तरफ से दिलशान मदुशंका ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि दासुन शनाका ने 2 विकेट निकाले। एक विकेट दुष्मंथा चमीरा ने प्राप्त किया।

इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर सिर्फ 207 रन ही बना सकी। इस टीम से पवन रत्नायके ने 37 गेंदों में 58 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान दासुन शनाका ने 31 गेंदों में नाबाद 76 रन बनाए। कप्तान की इस पारी में 8 छक्के और 2 चौके शामिल रहे। पाकिस्तान की तरफ से अबरार अहमद ने सर्वाधिक 3 विकेट निकाले, जबकि शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और मोहम्मद नवाज ने 1-1 विकेट अपने नाम किया।

ये भी पढ़ें

पाकिस्तान के लिए विलेन बने कप्तान दासुन शनाका, मैच हारकर भी श्रीलंका ने जीता फैंस का दिल
क्रिकेट
Pakistan vs Sri Lanka

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

01 Mar 2026 09:50 am

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 World Cup 2026: हारकर भी इतिहास रच गए श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका, इस मामले में रोहित को पछाड़कर बने ‘नंबर-1’

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

8 छक्के 2 चौके: 245 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने के बावजूद दासुन शनाका पर भड़के लासित मलिंगा

t20 World Cup 2026
क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद भड़के पाकिस्तानी कप्तान, बिना नाम लिए ऐसे साधा बाबर आजम पर निशाना, इनपर फोड़ा ठीकरा

Eng vs Pak Match Highlights
क्रिकेट

Iran–Israel war: ईरान के हमलों से डरा इंग्लैंड का यह दिग्गज क्रिकेटर, प्रधानमंत्री से कहा – क्या आप हमें घर पहुंचा सकते हैं?

England announce playing XI vs Nepa
क्रिकेट

पाकिस्तान के लिए विलेन बने कप्तान दासुन शनाका, मैच हारकर भी श्रीलंका ने जीता फैंस का दिल

Pakistan vs Sri Lanka
क्रिकेट

बीच मैच में पाकिस्तान की टूट गई उम्मीदें, टी20 वर्ल्डकप 2026 के सेमीफाइनल की रेस से बाहर

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (फोटो- IANS)
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.