1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद भड़के पाकिस्तानी कप्तान, बिना नाम लिए ऐसे साधा बाबर आजम पर निशाना, इनपर फोड़ा ठीकरा

खिताबी रेस से बाहर होने के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने बिना नाम लिए बाबर आज़म पर निशाना साधा है। आगा ने कहा कि मिडिल ऑर्डर पिछले कुछ वर्षों से हमारे लिए समस्या बना हुआ है, हमें इस पर जरूर काम करना होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Mar 01, 2026

Eng vs Pak Match Highlights

पाकिस्‍तान के कप्‍तान सलमान आगा। (फोटो सोर्स: IANS)

Pakistan vs Sri Lanka, T20 World Cup 2026: पाकिस्तान ने शनिवार को पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के विरुद्ध भले ही 5 रन से जीत दर्ज की, लेकिन यह टीम सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सकी। खिताबी रेस से बाहर होने के बाद पाकिस्तानी कप्तान ने टॉस और ओस को बड़ा फैक्टर बताया है।

पाकिस्तान ने मैच जीता लेकिन वर्ल्ड कप से बाहर हो गए

पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम ने 8 विकेट खोकर 212 रन बनाए। मेहमान टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को 147 या उससे कम रनों पर रोकना था, लेकिन ऐसा न हो सका। श्रीलंका ने निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर 207 रन बना लिए।

टॉस जीतते तो कहानी कुछ और हो सकती थी

खिताबी रेस से बाहर होने के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने कहा, "टॉस हारने के बाद मैच हमेशा चुनौतीपूर्ण हो गया था, क्योंकि ओस एक बड़ा फैक्टर थी। अगर हम टॉस जीतते तो कहानी कुछ और हो सकती थी। ओस ने काफी असर डाला। हम अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं कर पाए। उस्मान का आज अच्छा दिन नहीं था, ऐसा हो सकता है। पूरे टूर्नामेंट में हम अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर सके। अगर फरहान को थोड़ा और सहयोग मिला होता तो हालात बेहतर हो सकते थे।"

शानदार शुरुआत के बाद लड़खड़ाई पाकिस्तानी बल्लेबाजी

इस निर्णायक मुकाबले में पाकिस्तानी टीम को 15.5 ओवरों में पहला झटका लगा, जिसके बाद 8 विकेट खोकर सिर्फ 212 रन ही बना सकी। सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान (100) और फखर जमान (84) ही दहाई का आंकड़ा छू सके। शेष बल्लेबाज फ्लॉप रहे।

बिना नाम लिए बाबर आज़म पर साधा निशाना

पाकिस्तानी कप्तान ने कहा, "मिडिल ऑर्डर पिछले कुछ वर्षों से हमारे लिए समस्या बना हुआ है, हमें इस पर जरूर काम करना होगा। हम मैच को उस तरह खत्म नहीं कर पाए, जैसा हम चाहते थे। हमने 18 ओवर तक अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन बाकी दो ओवरों में विपक्षी टीम ने बेहतरीन गेंदबाजी की। 160 रन का स्कोर भी शायद डिफेंड करना मुश्किल होता।"

श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका का बयान

दूसरी ओर, मैच गंवाने के बाद श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका ने कहा, "यह एक करीबी मुकाबला था, हम इसे जीत के साथ खत्म कर सकते थे। शाहीन अफरीदी ने शानदार गेंदबाजी की। कप्तान के तौर पर यह दौर काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। हां, हम निराश हैं और मैं अपने प्रशंसकों से माफी मांगना चाहता हूं। दुर्भाग्य से, हमें चोटों का सामना करना पड़ा। भविष्य में उम्मीद है कि ऐसी चोटें न हों। हमारे दो प्रमुख गेंदबाज वानिंदु हसरंगा और मथीशा पथिराना उपलब्ध नहीं थे। उम्मीद है कि वे जल्द लौटेंगे और श्रीलंकाई क्रिकेट के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे।"

उन्होंने कहा, "कभी-कभी खिलाड़ियों के रूप में हम दबाव महसूस करते हैं। यह एक गलती थी और मैं प्रशंसकों को निराश करने के लिए माफी चाहता हूं। हम सभी को मिले समर्थन के लिए बेहद आभारी हैं। रत्नायके काफी निरंतर रहे हैं और क्रीज का अच्छा उपयोग करते हैं। हमारे पास दुनिथ वेल्लालागे जैसे युवा खिलाड़ी भी हैं, जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं।"

ये भी पढ़ें

Iran–Israel war: ईरान के हमलों से डरा इंग्लैंड का यह दिग्गज क्रिकेटर, प्रधानमंत्री से कहा – क्या आप हमें घर पहुंचा सकते हैं?
क्रिकेट
England announce playing XI vs Nepa

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

01 Mar 2026 08:14 am

Hindi News / Sports / Cricket News / टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद भड़के पाकिस्तानी कप्तान, बिना नाम लिए ऐसे साधा बाबर आजम पर निशाना, इनपर फोड़ा ठीकरा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

Iran–Israel war: ईरान के हमलों से डरा इंग्लैंड का यह दिग्गज क्रिकेटर, प्रधानमंत्री से कहा – क्या आप हमें घर पहुंचा सकते हैं?

England announce playing XI vs Nepa
क्रिकेट

पाकिस्तान के लिए विलेन बने कप्तान दासुन शनाका, मैच हारकर भी श्रीलंका ने जीता फैंस का दिल

Pakistan vs Sri Lanka
क्रिकेट

बीच मैच में पाकिस्तान की टूट गई उम्मीदें, टी20 वर्ल्डकप 2026 के सेमीफाइनल की रेस से बाहर

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (फोटो- IANS)
क्रिकेट

ईरान-इजराइल जंग के बीच T20 वर्ल्डकप को लेकर बड़ा अपडेट, ICC को अचानक बनाना पड़ा इमरजेंसी प्लान

Team India
क्रिकेट

ओपनर्स के दम पर पाकिस्तान ने किया टी20 वर्ल्डकप में बड़ा कारनामा, जगा दी सेमीफाइनल की उम्मीद

Sahibzada farhan
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.