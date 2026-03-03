2 सप्ताह बाद ट्रेविस हेड ने बताई सच्चाई, T20 वर्ल्डकप में हार के पीछे ये रही बड़ी वजह

ट्रेविस हेड (फोटो- IANS)
Australia in T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के उप-कप्तान ट्रेविस हेड ने स्वीकारा है कि उनकी टीम मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप 2026 में काफी अच्छी नहीं थी। टीम के वर्ल्ड कप से जल्दी बाहर होने के बाद, हेड अब साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए शेफील्ड शील्ड में हिस्सा लेंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-बी में रखा गया था, जिसमें इस टीम ने 4 में से 2 मैच अपने नाम किए। आयरलैंड के खिलाफ 67 रन से जीत दर्ज करने के बाद ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे ने 23 रन से मात देकर बड़ा उलटफेर कर दिया।
इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका ने 8 विकेट से रौंदा। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल से बाहर हो गया। हालांकि, इस टीम ने ओमान के खिलाफ 9 विकेट से शानदार जीत हासिल करते हुए अभियान का अंत किया। 2021 की चैंपियन टीम मल्टी-फॉर्मेट टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी।
शेफील्ड शील्ड शुरू होने से पहले ट्रेविस हेड ने पत्रकारों से कहा, "मुझे लगता है कि जब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम नहीं जीतती तो बहुत से लोग माफी मांग लेते हैं। इसकी कोई वजह होनी चाहिए। लोग कोई वजह चाहते हैं। कभी-कभी वजह होती है, और कभी-कभी इसे समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। हमारी टीम उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए हर कोई अपने निष्कर्ष निकाल सकता है, लेकिन हम एक टीम के तौर पर जानते हैं कि हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, और वे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं।"
हेड ने यह भी बताया कि, टेस्ट की तरह, किसी भी बड़े टूर्नामेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया की तैयारी बहुत पहले शुरू हो जाती है। टीम साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप 2027 के लिए पहले से ही तैयारी कर रही है। हेड ने समझाया, "अगले साल हमारा वनडे वर्ल्ड कप है। ये टूर्नामेंट बहुत जल्दी-जल्दी आ जाते हैं। हम पिछले लगभग 12 महीनों से उस वर्ल्ड कप को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इसलिए इनमें काफी योजना बनानी पड़ती है, जैसा हमने टेस्ट फॉर्मेट में भी देखा है। हर चीज जीतने के लिए बड़ी प्रतिबद्धता चाहिए।"
