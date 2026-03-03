T20 World Cup 2026: न्यूजीलैंड या दक्षिण अफ्रीका किसके फ़ाइनल में पहुंचने से भारत को होगा फायदा? इस टीम के खिलाफ बेहद खराब है टीम इंडिया का रिकॉर्ड

टी20 में भारत न्यूजीलैंड से आज तक एक भी मुक़ाबला नहीं जीत पाया है। दोनों टीमें तीन बार आमने -सामने आई हैं और तीनों की बार कीवी टीम ने भारत की शिकस्त दी है। दोनों टीमें पहली बार टी20 वर्ल्ड कप 2007 के सुपर सिक्स मुक़ाबले में आमने सामने आई थीं, तब कीवी टीम ने भारत को 10 विकेट से हराया था। उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2016 में न्यूजीलैंड ने 47 रन से भारत को हराय था। वहीं 2021 में कीवी टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज़ की थी। ओवरऑल आंकड़ों पर नज़र डालें तो न्यूजीलैंड और भारत के बीच अबतक 30 टी20 मुक़ाबले खेले गए हैं। इनमें से 18 भारत ने जीते हैं, वहीं कीवी टीम ने 11 में जीत हासिल की है। भारत को मिली इन 18 जीतों में 2 जीत सुपर ओवर की भी हैं।