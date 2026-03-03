3 मार्च 2026,

मंगलवार

क्रिकेट

T20 World Cup 2026: पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर 50 लाख का फाइन लगाने पर शाहिद अफरीदी ने PCB को लताड़ा, कहा- छोटी सोच…

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने टी20 विश्व कप में खराब प्रदर्शन करने वाले सभी खिलाड़ियों पर 50 लाख पाकिस्तानी रूपये (लगभग 18000 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना लगाया है। पीसीबी के इस फैसले की पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने आलोचना की है।

2 min read
भारत

image

Siddharth Rai

Mar 03, 2026

Shahid Afridi controversial statement

पूर्व पाकिस्‍तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी। (फोटो सोर्स: IANS)

Shahid Afridi Blast Over Pakistan Cricket Board For Fining Players: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान का प्रदर्शन बेहद औसत रहा है। टीम सुपर 8 राउंड से ही बाहर हो गई और सेमीफ़ाइनल में जगह नहीं बना पाई। टीम के इस निराशाजनक प्रदर्शन से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) नाराज़ है और उन्होंने खिलाड़ियों पर भारी भरकम जुर्माना लगाने का ऐलान किया है।

PCB ने लगाया 50 लाख पाकिस्तानी रूपये का जुर्माना

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने टी20 विश्व कप में खराब प्रदर्शन करने वाले सभी खिलाड़ियों पर 50 लाख पाकिस्तानी रूपये (लगभग 18000 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना लगाया है। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में सुपर आठ स्टेज के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया और लगातार चौथी बार आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है।

शाहिद अफरीदी ने आलोचना की

पीसीबी के इस फैसले की पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने आलोचना की है। अफरीदी ने कहा, "नासमझ आने वाला डिसिशन है, छोटी सोच है, छोटा सोच रहे हैं। 50 लाख में क्या करेंगे। मेरे ख्याल में यह कोई जुर्माना नहीं, जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया, उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भेजा जाए। कुछ ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो मैं समझता हूं 2 साल से पहले पाकिस्तान टीम में नहीं वापस आने चाहिए। यह सजाएं काफी हैं। जिन्हें रेस्ट देना चाहिए, उन्हें रेस्ट दे दिया जाए। प्लेयर्स के अंदर चेंज लेकर आएं, सजाएं काफी हैं।"

टीम के खराब प्रदर्शन के चलते लिया एक्शन

क्रिकइनफो की रिपोर्ट के अनुसार जुर्माना डिसिप्लिनरी कारणों से नहीं है, बल्कि खास तौर पर बोर्ड के अनुसार टूर्नामेंट में खराब प्रदर्शन के लिए लगाया गया है। ये जुर्माना ग्रुप स्टेज में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के मैच के तुरंत बाद लगाया गया था, जहां खराब प्रदर्शन के कारण 61 रन से हार मिली थी। उन्हें बताया गया था कि अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचता है तो जुर्माना माफ किया जा सकता है।

हालांकि, मौजूदा पीसीब प्रबंधन के पास बड़े टूर्नामेंट में निराशा के बाद सजा देने का यह तरीका है। पांच महीने पहले, एशिया कप फाइनल में भारत से मिली करीबी हार के बाद, पीसीबी ने खिलाड़ियों को दिए गए सभी नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया था। हालांकि यह निलंबन जल्द ही हटा लिया गया क्योंकि कुछ टॉप खिलाड़ी बीबीएल के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए।

IND vs ENG: भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल में हुई बारिश तो क्या रिजर्व डे रखा गया है? क्या कहते हैं ICC के नियम!
क्रिकेट
England vs India

T20 World Cup 2026

Published on:

03 Mar 2026 12:10 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 World Cup 2026: पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर 50 लाख का फाइन लगाने पर शाहिद अफरीदी ने PCB को लताड़ा, कहा- छोटी सोच…

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

न्यूजीलैंड या दक्षिण अफ्रीका किसके फ़ाइनल में पहुंचने से भारत को होगा फायदा? इस टीम के खिलाफ बेहद खराब है टीम इंडिया का रिकॉर्ड

IND vs WI Playing XI Prediction
क्रिकेट

IND vs ENG: भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल में हुई बारिश तो क्या रिजर्व डे रखा गया है? क्या कहते हैं ICC के नियम!

England vs India
क्रिकेट

IND vs ENG, Semifinal: भारत को सेमीफ़ाइनल में 10 विकेट से हरा चुका है इंग्लैंड, अंग्रेजों को हल्के में लेना पड़ सकता है भारी

T20 World Cup 2026
क्रिकेट

NZ vs SA, SemiFinal: पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से होगी दक्षिण अफ्रीका की भिड़ंत, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड?

NZ vs SA, T20 World Cup 2026
क्रिकेट

भारत-इंग्लैंड मैच में हुई बारिश और रद्द हुआ दूसरा सेमीफाइनल, तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?

Team India
क्रिकेट
