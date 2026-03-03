T20 World Cup 2026: पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर 50 लाख का फाइन लगाने पर शाहिद अफरीदी ने PCB को लताड़ा, कहा- छोटी सोच…

पीसीबी के इस फैसले की पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने आलोचना की है। अफरीदी ने कहा, "नासमझ आने वाला डिसिशन है, छोटी सोच है, छोटा सोच रहे हैं। 50 लाख में क्या करेंगे। मेरे ख्याल में यह कोई जुर्माना नहीं, जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया, उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भेजा जाए। कुछ ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो मैं समझता हूं 2 साल से पहले पाकिस्तान टीम में नहीं वापस आने चाहिए। यह सजाएं काफी हैं। जिन्हें रेस्ट देना चाहिए, उन्हें रेस्ट दे दिया जाए। प्लेयर्स के अंदर चेंज लेकर आएं, सजाएं काफी हैं।"