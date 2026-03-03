IND vs ENG, Semifinal: भारत को सेमीफ़ाइनल में 10 विकेट से हरा चुका है इंग्लैंड, अंग्रेजों को हल्के में लेना पड़ सकता है भारी

इस मैच में विकेट कीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने 49 गेंदें पर नाबाद 80 और एलेक्स हेल्स ने 47 गेंदें पर नाबाद 86 रनों की पारी खेली थी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट खोकर 168 रन बनाए थे। विराट कोहली ने 50 और हार्दिक पंड्या ने नाबाद 63 की पारी खेली थी। जवाब में इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट गंवाए इस विकेट को 16 ओवर में हासिल कर लिया।