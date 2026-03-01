टी20 वर्ल्डकप में इंग्लैंड के खिलाफ कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? दोनों टीमें जीत चुकी हैं 2-2 खिताब

भारत और इंग्लैंड की पुरुष टीमों के बीच में अब तक 29 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 17 मैच अपने नाम किए। 12 मुकाबले इंग्लैंड ने जीते। हाल के मुकाबलों में, भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 12 टी20 मुकाबलों में से नौ जीते हैं। टी20 वर्ल्डकप में दोनों टीमें 5 बार आमने सामने हुई हैं, जहां भारतीय टीम ने 3 मैच जीते हैं, तो इंग्लैंड को दो में जीत मिली है। हालांकि दोनों टीमों के पास 2-2 खिताब है। इंग्लैंड ने 2010, 2022 में वर्ल्डकप जीता था, तो भारतीय टीम ने 2007 और 2024 में ट्रॉफी उठाई।