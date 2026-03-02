सूर्यकुमार-गौतम गंभीर नहीं चाहते थे कि संजू सैमसन खेलें! इस वजह से बीच टूर्नामेंट में बदलना पड़ा फैसला

Team India in T20 World Cup 2026: रविवार को कोलकाता के इडेन गार्डेंस में संजू सैमसन ने नाबाद 97 रन की पारी खेली और टीम इंडिया को टी02 वर्ल्डकप के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। हालांकि एक समय ऐसा भी था कि सूर्या-गौतम नहीं चाहते थे कि ये बल्लेबाज प्लेइंग 11 का हिस्सा हो। ग्रुप स्टेज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब संजू सैमसन को खिलाने को लेकर सूर्यकुमार यादव से सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। तब ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग कर रहे थे और टीम इंडिया ग्रुप स्टेज के चारों मुकाबले जीतकर सुपर 8 में पहुंच चुकी थी।