शाई होप ने खुद को बताया हार का जिम्मेदार, टीम इंडिया के सामने चाह कर भी नहीं कर पाए ये काम

ईडन गार्डन्स में रविवार को खेले गए इस मैच में भारत ने 196 रनों का लक्ष्य हासिल किया। मैच के बाद शाई होप ने बिना किसी बहानेबाजी के कहा, 'हां, मैं इस हार का इल्जाम खुद पर लेता हूं। मुझे और तेजी से रन बनाने चाहिए थे। जब आप टीम को लीड कर रहे होते हैं, तो आप चाहते हैं कि ऊपर से मैच का मोमेंटम सेट करें, लेकिन आज मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं बस गेंद को सही से टाइम नहीं कर पा रहा था।' शाई होप ने 33 गेंदें खेलीं और सिर्फ 32 रन बनाए। उनकी पारी में 17 'डॉट बॉल्स' (बिना रन वाली गेंदें) थीं, जो इस हाई-स्कोरिंग मैच में वेस्टइंडीज को बहुत भारी पड़ीं।