2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

छठी बार टी20 वर्ल्डकप के सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया, जानें पिछले 5 बार के रिकॉर्ड

T20 World Cup Team India Semifinal Record: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय टीम का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Mar 02, 2026

T20 World Cup 2026

टी20 वर्ल्डकप 2026 (फोटो-IANS)

Team India Record in T20 World Cup Semifinal: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में रविवार को भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। यह छठा मौका है जब भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप के अंतिम चार में जगह पक्की की है। इससे पहले भारतीय टीम 2007, 2014, 2016, 2022 और 2024 में भी सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर चुकी है। अब चलिए जानते हैं कि कब-कब भारतीय टीम सेमीफाइनल से आगे बढ़ी और कब-कब सेमीफाइनल में ही उसका सफर समाप्त हो गया।

पहले ही वर्ल्डकप में मिला सेमीफाइनल का टिकट

साउथ अफ्रीका की मेजबानी में साल 2007 में पहले टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था, जहां भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची। टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और सुपर 4 के पहले ही मुकाबले में उसे न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इंग्लैंड और साउथ अफ्रिका को हराकर टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। अंतिम 4 में भारतीय टीम ने उस टाइम की वनडे वर्ल्ड चैंपियन को हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से हुआ। खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर पहली बार ट्रॉफी उठाई।

इसके बाद भारतीय टीम 7 साल बाद नॉकआउट में पहुंची। 2014 में आयोजित टी20 वर्ल्डकप के अंतिम 4 में भारतीय टीम ने शानदार अंजाद में प्रवेश किया। यहां भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बनाई। खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम श्रीलंका से हार गई। इसके बाद धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम लगातार छठा टी20 वर्ल्डकप खेलने उतरी। 2016 में भारतीय टीम तीसरी बार सेमीफाइनल में पहुंची, जहां उसे वेस्टइंडीज ने मात दी।

2021 में टीम इंडिया पहले राउंड से हुई बाहर

2018 और 2020 का टी20 वर्ल्डकप अलग-अलग कारणों की वजह से नहीं हो पाया। 2021 में UAE में टी20 वर्ल्डकप आयोजन हुआ और भारतीय टीम यहां पहली बार वर्ल्डकप पाकिस्तान से हार गई। इस वर्ल्डकप में भारतीय टीम न्यूजीलैंड को तिलिस्म फिर तोड़ने में नाकाम रही और पहले ही राउंड से बाहर हो गई। इसके बाद 2022, 2024 और 2026 के टी20 वर्ल्डकप में भारतीय टीम ने अंतिम 4 में जगह बनाई।

2022 के टी20 वर्ल्डकप के सेमीफाइनल में भारतीय टीम को इंग्लैंड से 10 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी। इसके बाद 2024 के टी20 वर्ल्डकप के सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने उसी इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारतीय टीम ने अब तक 5 टी20 वर्ल्डकप के सेमीफाइनल में हिस्सा लिया है और 3 बार आगे बढ़ी है तो दो बार सेमीफाइनल में ही सफर समाप्त हो गया है।

ये भी पढ़ें

वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया, संजू सैमसन ने बचा ली लाज, खेली यादगार पारी
क्रिकेट
Sanju Samson

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Updated on:

02 Mar 2026 04:26 pm

Published on:

02 Mar 2026 04:25 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / छठी बार टी20 वर्ल्डकप के सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया, जानें पिछले 5 बार के रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

‘रुलाएगा क्या पगले’, संजू की पारी देख इमोशनल हुए कप्तान सूर्या, ड्रेसिंग रूम का वीडियो हुआ वायरल!

Sanju Samson vs West Indies 97 runs, Suryakumar Yadav Sanju Samson viral video, Rulayega kya pagle Sanju Samson, BCCI dressing room video India vs West Indies, Sanju Samson emotional celebration, India vs England Semi Final T20 World Cup 2026, Sanju Samson record chase.
क्रिकेट

शाई होप ने खुद को बताया हार का जिम्मेदार, टीम इंडिया के सामने चाह कर भी नहीं कर पाए ये काम

shai hope takes blame west indies exit sanju samson a plus performance . Shai Hope on Sanju Samson, West Indies out of T20 World Cup 2026, Sanju Samson 97 vs West Indies, Shai Hope A Plus Grade to Sanju, India vs West Indies Eden Gardens, Shai Hope slow batting blame, Sanju Samson comeback news, latest cricket news , t20 world cup latest news ,cricket news , hindi cricket news
क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में फ्लॉप रहने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर एक्शन लेगा PCB! लगाया 50 लाख का जुर्माना

Pakistan Cricket Team Fine, PCB 50 Lakh Penalty, Pakistan vs India T20 WC 2026 Loss, Mohsin Naqvi News, Pakistan Players Salary Cut, T20 World Cup 2026 Pakistan Flop Show, Pakistan Super 8 Exit News, t20 world cup latest news, latest cricket news, latest pakistan news, hindi cricket news, pakistan player flop show, IND vs PAK,
क्रिकेट

T20 World Cup 2026 में ईरान-इजरायल युद्ध का असर, अपने देश वापस नहीं लौट पा रही यह टीम

Iran–Israel war, T20 World Cup 2026
क्रिकेट

गौतम गंभीर ने इन दो खिलाड़ियों को बताया टीम इंडिया का ‘फ्यूचर’, कहा- ये हैं बहुत खास

gautam gambhir shortslists sanju samson ishan kishan future indian cricket
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.