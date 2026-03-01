वेस्टइंडीज पर अकेले भारी पड़े संजू सैमसन, सांसे रोक देने वाले मुकाबले में बने टीम इंडिया के हीरो

इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने एक बार फिर निराश किया। अभिषेक शर्मा, जो वर्ल्ड कप से पहले गदर मचा रहे थे, सिर्फ 11 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए। ईशान किशन भी 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान सूर्यकुमार यादव 18 रन ही बना सके, जबकि हार्दिक पंड्या 17 रन बनाकर आउट हो गए। तिलक वर्मा ने कुछ देर पिच पर समय बिताया, लेकिन एक बल्लेबाज ऐसा रहा जो शुरुआत से लेकर अंत तक क्रीज पर डटा रहा। संजू सैमसन ने इस मुकाबले में 50 गेंदों में नाबाद 97 रनों की शानदार पारी खेली।