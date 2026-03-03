एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 5 ही मैच खेलेगी RCB, IPL 2026 के 2 होम मैच अब इस शहर में

RCB Home Matches in IPL 2026: आईपीएल 2026 से पहले आरसीबी फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि 4 जून 2025 को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि अब आईपीएल के मैच आरसीबी यहां नहीं खेल पाएगी। हालांकि, क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल 2026 में चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी अपने पांच मैच खेलेगी, जबकि दो मुकाबले अन्य वेन्यू पर आयोजित किए जाएंगे।