SA vs NZ: अगर मौसम ने बिगाड़ा पहले सेमीफाइनल का खेल, तो खत्म हो जाएगा इस टीम का सफर

दूसरी ओर न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान और यूएई के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद साउथ अफ्रीका के विरुद्ध शिकस्त झेली। इसके बाद कनाडा पर 8 विकेट से जीत के साथ ग्रुप स्टेज अभियान का अंत किया। सुपर-8 में न्यूजीलैंड का पहला मैच बारिश के चलते रद्द हुआ था। इसके बाद कीवी टीम ने श्रीलंका को मात दी, लेकिन अंतिम सुपर-8 मैच में उसे 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। ग्रुप स्टेज और सुपर-8 में 'रिजर्व-डे' का प्रावधान नहीं था, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले के लिए आईसीसी ने अतिरिक्त समय दिया है। मैच अधिकारियों के पास तय दिन पर मैच पूरा करने के लिए अतिरिक्त 90 मिनट होते हैं।