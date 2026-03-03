इडेन गार्डेंस में अफ्रीकी बल्लेबाज मचाएंगे तूफान या न्यूजीलैंड के गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानें पिच का हाल

कोलकाता की पिच की बात करें तो यहां काली मिट्टी वाली पिच है, जो थोड़ी हार्ड होती है। इस पर गेंद ज्यादा बाउंस होती है और बल्लेबाजों को शॉट खेलने में आसानी होती है। यही वजह है कि यहां अक्सर हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं। इस पिच पर 160 के आसपास का स्कोर देखने को मिलता है। हालांकि, यह वही मैदान है जहां ड्यू फैक्टर काफी अहम हो जाता है। शाम को गेंद स्लिप हो सकती है और फील्डिंग करने में दिक्कत हो सकती है, जिससे टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है।