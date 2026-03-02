टी20 वर्ल्ड कप 2026 में फ्लॉप रहने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर एक्शन लेगा PCB! लगाया 50 लाख का जुर्माना

पाकिस्तान ने अपने सारे मैच श्रीलंका में खेले, जहां के हालात उनके घर जैसे ही थे, फिर भी टीम बुरी तरह फेल रही। पाकिस्तानी नीदरलैंड्स के खिलाफ जैसे-तैसे 3 विकेट से जीते। अमेरिका से भी 32 रनों से जीत हासिल की। असली पोल तब खुली जब टीम इंडिया ने उन्हें 61 रनों की करारी शिकस्त दी। इसके बाद सुपर-8 में भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। न्यूजीलैंड के साथ मैच बारिश में धुल गया, इंग्लैंड ने 2 विकेट से हरा दिया और श्रीलंका को हराने के बावजूद खराब 'नेट रन रेट' की वजह से पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया।