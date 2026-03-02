संजू के लिए अश्विन की भविष्यवाणी हुई सच: ‘वह डिजर्व करता है’! 97 रनों की तूफानी पारी से संजू ने बदल दी अपनी दुनिया

अश्विन ने कहा, 'वह इसे डिजर्व करता है, इससे उसकी दुनिया बदल जाएगी। संजू, इससे बड़ा मंच और मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। मेरी दुआ है कि तुम्हें अच्छी शुरुआत मिले और तुम उसे एक मैच जिताऊ पारी में बदलो।' उन्होंने आगे कहा, 'मैं संजू सैमसन को बताना चाहता हूं कि इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। मेरी प्रार्थना है कि तुम्हें अच्छी शुरुआत मिलेगी और तुम उसे बड़ी पारी में तब्दील करोगे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इससे बड़ा मंच और अवसर आपको नहीं मिलेगा। इतने सालों की मेहनत के बाद आपको एक अच्छा अवसर मिला है। इसे भुनाइये।' अश्विन तो चाहते थे कि संजू अगले तीन मैचों में शतक लगाएं, लेकिन उनका मुख्य मकसद यह था कि संजू भारत को मैच जिताकर अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं।