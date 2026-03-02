खुद पर शक करते थे संजू सैमसन, जीत के बाद हुए इमोशनल, बोले- मैंने इतने मुकाबले बाहर बैठकर देखे और…

Sanju Samson, India vs West Indies, T20 World Cup 2026: संजू सैमसन ने रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ 50 गेंदों में 4 छक्कों और 12 चौकों की मदद से 97 रन की नाबाद पारी खेली। इस शानदार पारी की मदद से संजू ने भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इस जोरदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। मैच के बाद संजू इमोशनल हो गए और बताया कि वे मुशकुल दौर में खेद पर शक करते थे, कि क्या वे कभी ऐसी पारी खेल पाएंगे।