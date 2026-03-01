शिमरन हेटमायर ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया के सामने रखा मुश्किल लक्ष्य

इसके बाद शिमरन हेटमायर क्रीज पर आए और उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह एक टी20 वर्ल्ड कप संस्करण में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक 19 छक्के जड़ दिए हैं। हालांकि, वह 12 गेंदों में 27 रन बनाकर बुमराह का शिकार हुए। इसके बाद रोवमैन पॉवेल ने 40 रन बनाए, लेकिन उन्हें भी जसप्रीत बुमराह ने पवेलियन भेज दिया। फिर हार्दिक पांड्या ने शेरफेन रदरफोर्ड को 14 रन के स्कोर पर पवेलियन लौटाया।