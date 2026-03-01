सिकंदर रजा का तोड़ नहीं ढूंढ पाई साउथ अफ्रीका, पहले बल्ले फिर गेंद से मचाया धमाल, बने प्लेयर ऑफ द मैच

154 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत को सिकंदर रजा ने खराब कर दिया। उन्होंने दोनों सलामी बल्लेबाजों को सस्ते में पवेलियन भेज दिया। एडन मार्करम को सिकंदर रजा ने बोल्ड किया, जबकि क्विंटन डी कॉक को मरुमनी के हाथों कैच कराकर आउट किया। इसके बाद रयान रिकेल्टन और डेविड ब्रेविस ने पारी को संभाला। ब्रेविस 18 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रिकेल्टन ने 31 रन की पारी खेली। डेविड मिलर 16 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अंत में ट्रिस्टन स्टब्स ने जॉर्ज लिंडे के साथ मिलकर साउथ अफ्रीका को जीत दिला दी।