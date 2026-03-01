सिकंदर रजा ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने उड़ाई धज्जियां, टी20 वर्ल्डकप में नाम किया ये बड़ा रिकॉर्ड

लेकिन इसी टीम के खिलाफ जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में जिम्बाब्वे के लिए तीसरे सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए। हालांकि, वह अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। इससे पहले उन्होंने साल 2022 में आयरलैंड के खिलाफ 82 रन की पारी खेली थी। आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिल्ली में उन्होंने 73 रन बनाए। जिम्बाब्वे के लिए टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड ब्रायन बेनेट के नाम है, जिन्होंने चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में भारतीय टीम के खिलाफ नाबाद 97 रन की पारी खेली थी।