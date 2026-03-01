क्या टीम इंडिया पर भारी पड़ेगा वेस्टइंडीज का ‘होम एडवांटेज’? आज होगा चौथे सेमीफाइनलिस्ट का फैसला!

वेस्टइंडीज के लिए कोलकाता का यह मैदान लकी साबित होता रहा है। अगर रिकॉर्ड्स देखें तो, 2016 के वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड को यहीं धूल चटाकर वो चैंपियन बने थे। इसी वर्ल्ड कप (2026) में वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड और इटली को भी इसी मैदान पर हराकर अपनी ताकत दिखाई है। जैसे साउथ अफ्रीका ने अहमदाबाद की पिच को पढ़कर वेस्टइंडीज को मात दी थी, ठीक वैसे ही वेस्टइंडीज इस मैदान पर लगातार खेलकर यहां की पिच और उछाल को समझ चुका है। हालांकि, भारत के खिलाफ यहां उनका पिछला रिकॉर्ड खराब रहा है, पर वर्ल्ड कप के दबाव में विंडीज की टीम अलग ही नजर आती है।