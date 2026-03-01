क्या टीम इंडिया पर भारी पड़ेगा वेस्टइंडीज का ‘होम एडवांटेज’? आज होगा चौथे सेमीफाइनलिस्ट का फैसला!

टीम वेस्ट इंडीज और टीम इंडिया (photo - espncricinfo)
T20 World Cup 2026, IND vs WI: आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच यह मैच वर्चुअल क्वार्टरफाइनल बन गया है, क्योंकि जो जीतेगा वो सेमीफाइनल का टिकट कटाएगा और जो हारेगा उसका बोरिया-बिस्तर पैक हो जाएगा। लेकिन इस मैच से पहले टीम इंडिया के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि वेस्टइंडीज ने ईडन गार्डन्स की नब्ज को पकड़ लिया है।
वेस्टइंडीज के लिए कोलकाता का यह मैदान लकी साबित होता रहा है। अगर रिकॉर्ड्स देखें तो, 2016 के वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड को यहीं धूल चटाकर वो चैंपियन बने थे। इसी वर्ल्ड कप (2026) में वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड और इटली को भी इसी मैदान पर हराकर अपनी ताकत दिखाई है। जैसे साउथ अफ्रीका ने अहमदाबाद की पिच को पढ़कर वेस्टइंडीज को मात दी थी, ठीक वैसे ही वेस्टइंडीज इस मैदान पर लगातार खेलकर यहां की पिच और उछाल को समझ चुका है। हालांकि, भारत के खिलाफ यहां उनका पिछला रिकॉर्ड खराब रहा है, पर वर्ल्ड कप के दबाव में विंडीज की टीम अलग ही नजर आती है।
अहमदाबाद में हुए पिछले मैच ने टीम इंडिया की उम्मीदों को जिंदा रखा था। साउथ अफ्रीका ने वहां की पिच को इतनी बखूबी समझा कि वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और 'हार्ड लेंथ' पर बॉलिंग करके विंडीज के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया। लाल मिट्टी वाली उस पिच पर उछाल और गति का ऐसा मेल था जिसने बल्लेबाजों को गलत शॉट खेलने पर मजबूर किया। हालांकि होल्डर और शेफर्ड ने 176 रन तक टीम को पहुंचाया, लेकिन साउथ अफ्रीका के ओपनर्स ने शानदार बल्लेबाजी कर लक्ष्य को आसान बना दिया।
वेस्टइंडीज ने अब तक कोलकाता के ईडन गार्डन्स के ऐतिहासिक मैदान पर कुल 7 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इनमें से वेस्टइंडीज को 3 मैचों में जीत मिली है, जबकि 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। गौर करने वाली बात यह है कि विंडीज टीम यहां जितनी बार भी हारी है, वह सिर्फ भारत के सामने ही हारी है।
|तारीख
|विपक्षी टीम
|टूर्नामेंट / सीरीज
|नतीजा
|3 अप्रैल 2016
|इंग्लैंड
|वर्ल्ड टी20 2016 (फाइनल)
|WI 4 विकेट से जीता
|4 नवंबर 2018
|भारत
|वेस्टइंडीज का भारत दौरा 2018/19
|IND 5 विकेट से जीता
|16 फरवरी 2022
|भारत
|वेस्टइंडीज का भारत दौरा 2021/22
|IND 6 विकेट से जीता
|18 फरवरी 2022
|भारत
|वेस्टइंडीज का भारत दौरा 2021/22
|IND 9 रन से जीता
|20 फरवरी 2022
|भारत
|वेस्टइंडीज का भारत दौरा 2021/22
|IND 17 रन से जीता
|7 फरवरी 2026
|स्कॉटलैंड
|टी20 वर्ल्ड कप 2026
|WI 35 रन से जीता
|19 फरवरी 2026
|इटली
|टी20 वर्ल्ड कप 2026
|WI 42 रन से जीता
भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रनों से हराकर अपने आप को रेस में बनाए रखा है, लेकिन आज की चुनौती हिमालय जैसी है। ईडन गार्डन्स में 80,000 दर्शकों के सामने वेस्टइंडीज अपनी उसी 'चैंपियन वाली लय' को दोहराना चाहेगी। क्या टीम इंडिया विंडीज के इस अभेद्य किले को तोड़ पाएगी या वेस्टइंडीज अपनी 'पिच की समझ' से भारत का सपना तोड़ देगा? फैसला आज रात 7 बजे शुरू होने वाले इस महासंग्राम में होगा।
