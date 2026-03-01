IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स ने लॉन्च की नई जर्सी, मगर ‘आर्मी प्रिंट’ हटने से फैंस हैं नाखुश… यहां देखिए धोनी की टीम का न्यू लुक!

5 बार की चैंपियन CSK के लिए पिछला साल (2025) काफी बुरा रहा था। टीम 14 में से 10 मैच हारकर पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही थी। इसी वजह से 2026 के लिए टीम ने बड़े फैसले लिए हैं। टीम ने अपना सबसे बड़ा ट्रेड किया। CSK ने रवींद्र जडेजा और सैम करन जैसे ऑलराउंडर्स को छोड़कर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल किया है। वहीँ 44 साल के एमएस धोनी एक और सीजन खेलने के लिए तैयार हैं। 2025 में उनका बल्ला शांत रहा था (13 पारियों में 196 रन), लेकिन टीम को उम्मीद है कि इस बार वो छठा खिताब जिताएंगे। पिछले साल खराब प्रदर्शन के बीच डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष म्हात्रे और उर्विल पटेल जैसे युवा खिलाड़ियों का उभरना टीम के लिए अच्छी खबर रही।